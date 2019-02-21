Şimdi de Mersin... 5 katlı bir bina çöktü!

Mersin'de 5 katlı bir bina çöktü, ilk belirlemelere göre olayda ölen veya yaralanan olmadı. Ekiplerin enkazda arama çalışmaları sürüyor.

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