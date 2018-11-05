Sinop'ta balık avlarken görüntülenen su samuru renkli görüntülere sahne oldu

Dünyada nesli tükenmekte olan türler arasında gösterilen ve koruma altında bulunan su samuru, Sinop'ta balık avlarken renkli görüntülere sahne oldu.

Erfelek ilçesindeki Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı içinde bulunan bir gölette balık avladığı sırada tabiat parkında görevli bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenen su samuru, çevredekilerin de ilgi odağı oldu.

Görüntülerde yaklaşık 10 dakika süreyle gölette kalarak balık avladığı görülen su samuru daha sonra gözden kayboluyor. Bölgede varlıkları giderek artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su samuru popülasyonunun bölgede son yıllarda artış göstermesinin sevindirici bir gelişme olduğu vurgulandı.

Su samurlarının korunan türler arasında olduğuna işaret edilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Nehir ve göl kıyılarında kazdıkları çukurlarda yaşayan su samurları, sansargiller familyasından etçil memeliler arasında yer alıyor. Karada olmasına rağmen girişleri su altında olan yuvalarının içlerini kuru yaprak ve yosunlarla döşerler, havalandırma deliği bırakırlar. Suda yavrular, suda uyur ve suda beslenirler, karaya seyrek çıkarlar. Bölgemizde varlıklarının olduğunu bilmek ve giderek artması memnuniyet vericidir. Su samurları, ekolojik dengenin korunması açısından da çok önemlidir. Çünkü su samurları, temiz sularda yaşarlar ve hastalıklı balıkları yiyerek beslenirler. Su samurlarının bölgemizde var olması aynı zamanda akarsularımızın temiz olduğu anlamını taşımaktadır. Bu da bir başka memnuniyet verici durumdur."