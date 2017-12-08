Şişli metrosundaki tabelalara 'Trump' ayarı

Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonundaki Trump Alışveriş Merkezi'ne ilişkin yönlendirme tabelaları söküldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından tepkiler sürüyor. Alışveriş merkezinin bulunduğu Şişli'deki metro istasyonu içinde yer alan "Trump" yazılı yönlendirme tabelaları ve afişlerinin kaldırıldığı görülürken, metro alt geçidindeki Trump yazısının da söküldüğü dikkati çekti. Gece saatlerinde yapıldığı öğrenilen kaldırma çalışmalarının ardından metro alt geçidinde ve içinde bulunan yönlendirme tabelalarının yerlerinin boş kaldığı görüldü. AA

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