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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Takdir toplayan örnek hareket...

21 Haziran 2017, Çarşamba 09:00
Trafiğin en yoğun olduğu saatte D-100 Karayolu'nun ortasında bitkin halde yatan köpek sürücüleri harekete geçirdi.

Emniyet şeridinde çaresiz halde yatan köpeğin kurtarılmasına yoldan geçen bir sürücü vesile oldu.

D-100 karayolu Halıcıoğlu mevkii Okmeydanı istikametinde bariyerlerin hemen dibinde emniyet şeridinde bitkin halde yatan köpek kurtarılmayı bekledi.

Trafiğin en yoğun olduğu saatte hızla geçen araçların arasında kalan köpek uzun süre kurtarılmayı bekledi. Köpeği fark eden bir polis ekibi trafiği yavaşlatarak önlem aldı.

Polisler, konuyu belediye ekiplerine bildirmek için ekip aracına gitti. 

YÜZLERCE ARAÇ GEÇTİ SADECE O DURDU

Bu sırada köpeği fark eden duyarlı bir vatandaş aracını güvenlik şeridine çekerek yerde yatan köpeğin bir yarası olup olmadığını kontrol etti.

Bir süre köpeği kaldırmaya çalışan vatandaş, bitkin haldeki köpeği aracına almaya çalıştı. Güçlükle ayağa kalkan köpek, aracın yanına kadar geldi.

KÖPEĞE YARDIM ETMEK İÇİN DURDUM

Adınını Nurettin olduğunu söyleyen sürücü, "Köpeği yol kenarında görünce durdum. Araba çarptığını sanmıyorum. Ama şok geçirmiş. Çok korkmuş.Ben de yardımcı olmak için Bayrampaşa Hayvan Barınağına götüreceğim" dedi.

"Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır"

Kuran-ı Kerim'deki En'am Suresi 38'inci ayeti; "Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve kanatlarıyla uçan bütün kuşlar da ancak sizin gibi bir ümmettir", Secde Suresi 7'nci ayeti "O ki yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır" ve Hz. Muhammed'in Aleyhissalatu Vesselam "Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır" Hadis-i Şerifleri yeryüzündeki yardımcılarımız ve dostlarımıza şefkatle yardım etmeyi teşvik ediyor...

Okumak için tıklayınız:

İnsanlığa güzel bir örnek daha...

"Can sahibi her varlığa yapılan iyiliğe sevap vardır"

"Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler"

***

Üsküdar'daki 'Ebu Hureyre (ra)' konuştu: Doğru İslamiyet'i göstermeliyiz

Görev yaptığı Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin kapılarını sokak kedilerine açarak, İslam dininin şefkat ve merhametine vurgu yapan imam Mustafa Efe, bu örnek davranışıyla hem cemaatin hem de sosyal medya takipçilerinin takdirini topladı.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/yurt-haber/uskudar-daki-ebu-hureyre-ra-konustu-dogru-islamiyet-i-gostermeliyiz_382761

Sokak hayvanlarını sakın unutmayın!

Türkiye'yi etkisi altına kalan soğuk havada sokak hayvanlarının zarar görmemesi ve yaşamlarını sürdürebilmesi için yapabileceklerinizin listesi...

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/sokak-hayvanlarini-sakin-unutmayin_420430

DHA

Etiketler: istanbul, köpek
Okunma Sayısı: 345
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