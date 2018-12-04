Tapu dolandırıcıları hakkında gözaltı kararı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bazı arsaların, sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında, sahte kimlik kullanılarak satılmasına ilişkin 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yapracık mevkisinde bazı arsaların sahte kimlikle satılmasına ilişkin "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, Bursa ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon başlatan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 10'unu yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek. AA

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