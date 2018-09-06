Tarihî köprüye dökülen asfalt söküldü

Van’da 19’uncu yüzyılda inşa edilen Bend-i Şeytan Köprüsü’ne dökülen asfalt, yapılan çalışmalar sonrasında söküldü.

ÇEKÜL Vakfı Van Gölü Havzası Bölge Koordinatörü Dr. Mimar Şahabettin Öztürk, “Bu tarihi yapılar, önemli yapılardır. Kültür varlığı niteliğinde yapılardır. Gelecek kuşaklara bırakılması çok önemlidir” dedi. Van’ın Muradiye ilçesindeki 19’uncu yüzyılda inşa edilen tarihi Bend-i Şeytan Köprüsü üzerine kaplanan ve büyük tepkiye neden olan beton asfalt, dün akşam saatlerinde başlatılan çalışmalarla söküldü. 19. yüzyılda Mahi Çayı’nın üzerine yapılan Bend-i Şeytan Köprüsü, Van’da birçok köye ulaşım sağlıyor. Yerden 17-18 metre yüksekliğindeki, 15.5 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki köprü, sahip olduğu doğal güzelliği ile Van’ın önemli tarihi mirasları arasında yer alıyor. Bu tarihi köprü üzerine kısa süre önce asfalt dökülmüştü. Konuyla ilgili açıklama yapan ÇEKÜL Vakfı Van Gölü Havzası Bölge Koordinatörü Dr. Mimar Şahabettin Öztürk, tarihi yapıların önemine değinerek, bu tür yapılara zarar verilmemesi için giriş ve çıkışlara yüksek tonajlı araçların geçişini önlemek amacıyla tabela konulması gerektiğini söyledi.

‘TarihÎ yapılar, mimarÎ dokusuna uygun yapılmalı’

Bu tür yapıların kültür varlığı niteliğinde olduğunu belirten Öztürk şöyle konuştu: ‘Bunu kim yaparsa yapsın bu yasal anlamda suçtur. Tarihî yapıların mimarî dokusuna uygun ve 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu’nun yapısına uygun olarak uygulama yapılması gerekir. Asfalttan görsel olarak kaçınmak gerekir. Orjinalinde moloz taş kaplama olması gerekirken, asfalt bu ilgili yasaya aykırıdır. Bu tarihî yapılar, önemli yapılardır. Kültür varlığı niteliğinde yapılardır. Gelecek kuşaklara bırakılması çok önemlidir.”

