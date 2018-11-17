Tehlike dolu anlar Adana'dan

Adana'da 9 katlı bir binanın dış boyasını yaparken cephe asansörü platformunun kaymaya başlaması üzerine halata tutunarak yardım bekleyen iki işçi, polis tarafından kurtarıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde 9 katlı bir binanın dış cephe boyasını yapan 2 işçi, bindikleri cephe asansörü platformunun kaymaya başlaması üzerine asansörün halatına tutundu. Binada iki kişinin asılı kaldığını fark eden çevredeki vatandaşların haber verdiği polis ekipleri, bölgeye gelerek apartmanın çatısına çıktı. İşçiler, tutundukları halatı yukarı çeken polisler tarafından kurtarıldı. Yaklaşık 10 dakika asılı kaldıkları binadan indirilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kayan asansör platformu ise apartmanın ikinci katında takılı kaldı. İşçilerin binada halata tutunarak yardım beklemesi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. AA

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