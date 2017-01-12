"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Tekneleri alabora olan 2 balıkçı kayboldu

12 Ocak 2017, Perşembe 12:49
Bolu'nun Mengen İlçesi'nde, baraj gölünde şiddetli lodos nedeniyle alabora olan teknedeki 2 balıkçı kayboldu.

İlçeye bağlı Gökçesu Beldesi'nde 38 yaşındaki Halil Tor ile 19 yaşındaki Furkan Özçelik, dün akşam saatlerinde balık tutmak için tekneyle Köprübajı Baraj Gölü'ne açıldı. Ancak şiddetli lodos nedeniyle tekne alabora oldu. Eve dönmeyen Tor ile Özçelik'in yakınları, durumu bugün jandarmaya bildirdi. Yer yer yaklaşık 100 metre derinliğe ulaşan baraj gölünde, balıkçılar bugün batan teknenin küreklerini buldu. 

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı arama kurtarma timi ile jandarma ekipleri botla göle açılarak teknenin küreklerinin bulunduğu bölgede inceleme yaptı. Havanın kararması ve soğuk hava nedeniyle AFAD ve itfaiye ekiplerinin yarın arama çalışması yapacağı belirtildi. Tor ile Özçelik'in balık tutmak amacıyla gölü kiralayan firmada çalıştıkları öğrenildi.

Kaybolan Furkan Özçelik'in babası Cemal Özçelik, "Oğlum burada çalışıyor. Dün balık tutmak için gelmişler. Biz öğrendikten sonra jandarmaya başvurduk, arama çalışmaları başladı. Arama için geldiler, ama gece ve soğuk olduğu için arama çalışmaları yarına kaldı" dedi.

Kayabükü Köyü Muhtarı Ergün Yaman ise, "Dün akşam saatlerinde balık tutmak için göle açılıyorlar. Bölgede şiddetli lodos vardı. Fırtınaya yakalanınca heralde battılar. 17-18 saattir haber alınamıyor. Sabah balıkçılar kayığın olmadığını fark ediyorlar. Kayık şu an suyun altında. Ekipler bugün arama çalışmasına başladılar" diye konuştu.

DHA

Etiketler: bolu, mengen
Okunma Sayısı: 56
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uçağı düşüren pilot FETÖ üyesi değil

    Davutoğlu, Gülen'le neden görüştüğünü açıkladı

    İstanbul'de günde 6 bin ceza kesildi

    Erol Bilecik, TÜSİAD Başkanı oldu

    Kalın: Bu bir şaka mı?

    2 milyon kişi müjdeli haberi bekliyor...

    Trump'ın Dışişleri Bakanı adayından dikkat çeken Türkiye açıklaması

    Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte Türk vatandaşı olmanın 'milyon dolarlık' şartları

    Rekor kıran Dolar ve Euro'da son durum?

    AB projesi başarılı olmalı

    Açık oyda tutanak krizi

    Bu şekliyle başkanlık otoriterliği pekiştirir

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Kıbrıs haritaları BM'ye sunuldu

    Meclis'te gerilim... Kavga çıktı... 3 madde kabul edildi

    KPSS soruşturmasında 80 kişi tutuklandı

    Gaziantep Valiliği: Emniyet Müdürlüğü saldırısında terör bağlantısı yok

    Trabzon taraftarı Fenerbahçe müzesinden kupa almaya çalıştı: Kaç yıldır bekliyoruz!

    Dolar yeni zirvesinde

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’den başkanlığa “Atatürklü savunma”
    Faruk ÇAKIR

    Yüz bin öğretmen
    Süleyman KÖSMENE

    Teklif ne zaman başlıyor?
    Genel

    Açık oyda tutanak krizi
    Genel

    AB projesi başarılı olmalı
    Ahmet BATTAL

    Tasarıdaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hakkında
    Risale-i Nur'dan

    Kuvvet şahısta değil, kanunda olmalı
    Genel

    Bu şekliyle başkanlık otoriterliği pekiştirir
    Genel

    Trump'ın Dışişleri Bakanı adayından dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Misbah ERATİLLA

    Öğretmenim bana bir lira borç verir misin?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.