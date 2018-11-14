Temizlik işçisinin cami hassasiyeti

Kayseri’de, belediyede görevli temizlik işçisinin, kıyafeti tozlu olduğu için cami bahçesinde namaz kılması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Uhud Camii’nin bahçesinde, çimlerin üzerinde namaz kılan belediye temizlik işçisi, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kocasinan Belediyesi’nde görev yaptığı öğrenilen işçi, kendisini görüntüleyen vatandaşın yönelttiği “Namazı neden camide kılmadığı” sorusuna, “Ağabey üstüm tozlu. Bu elbise camiye yakışmaz.” cevabını verdi. Temizlik görevlisinin, gösterdiği hassasiyet dolayısıyla bahçede namaz kılması, caminin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

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