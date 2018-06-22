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22 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

THY kapasitesini artıracak, bin pilot alacak

22 Haziran 2018, Cuma 13:18
THY Genel Müdür Yardımcısı Çay, İstanbul Yeni Havalimanı'na geçtiklerinde büyüme oranı ve kapasitede artışlar olacağını belirterek, "Bu nedenle ihtiyacımızı karşılamak üzere bin pilot şu andaki hedefimiz." dedi.

THY Pilot İstihdamı Bilgilendirme Toplantısı, şirketin Yeşilköy'deki Uçuş Eğitim Merkezi'nde yapıldı.

Pilot istihdamı hakkında basın mensuplarına bilgi veren THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, yeni uçaklara yönelik pilot istihdamını artırmak amacıyla çalıştıklarını, yurt içi ve dışına pilot adaylarını eğitimlere gönderdiklerini kaydetti.

Çay, pilot olmanın bilindiği kadar zor olmadığını ifade ederek, pilotların yaklaşık 25 bin lira maaşla işe başladıklarını belirtti.

THY'de pilot olmaya hak kazanan adayların 2 yıllık eğitime gönderildiğini dile getiren Çay, "Eğitim sürecinde bu arkadaşlarımızın konaklaması, ihtiyaçlarının yanı sıra cüzi bir miktar da olsa maddi olarak destekliyoruz. İki yıllık eğitim sonucunda arkadaşlar, filomuzda pilot olarak uçabiliyor. Eğitimlerde yer dersleri var. Simülatör eğitimleri var. Ondan sonra tek motorlu uçaklarla bir eğitimleri var. En sonunda bizim jet motorları dediğimiz uçaklarla da eğitimleri devam ediyor." diye konuştu.

Abdulkerim Çay, ihtiyaçları kapsamında yaklaşık bin pilot alacaklarını, bunun için öncelikle adaylara kendi uçuş okullarında eğitim vereceklerini söyledi.

Yurt içindeki uçuş okullarıyla da anlaşmalarının olduğunu kaydeden Çay, dünyanın farklı yerlerine pilot adaylarını eğitim için gönderdiklerini bildirdi.

Pilot lisansı olan lise mezunu kişileri pilot olarak çalıştırabildiklerini dile getiren Çay, "Kendimize yetiştirmek için başvuracak arkadaşların en az iki yıllık üniversite mezunu olmaları lazım. Pilot alımında hedefimiz belli. Aslında biz hedefimizi kendi planlamamıza göre yapıyoruz. Hem dar hem geniş gövdede yeni uçak siparişleri var. Malumunuz olduğu üzere yeni havalimanına da geçeceğiz. Yeni havalimanına geçtiğimizde büyüme oranı ve kapasitede artışlar olacak. Bu nedenle ihtiyacımızı karşılamak üzere bin pilot şu andaki hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Çay, başvurulanların zaman zaman yaklaşık 80 bine çıktığını, bunlardan şartlara uygun olmayanların elendiğini dile getirdi.

Pilotların eğitiminin ciddi şekilde yapıldığını dile getiren Çay, "Bu işe gerçekten gönül vermiş bir insan, bir şekilde çabaladığında süreçleri geçebiliyor. Buna yönelik birçok örneğimiz var." şeklinde konuştu.

"Dünyanın en güzel ofisine sahibiz"

İkinci pilot olarak iki yıldır THY'de görev yapan Serhat Furkan Menteş ise akademide eğitim gördükten sonra ABD’ye gittiğini söyledi.

Eğitimlerin ardından THY’de görev aldığını ifade eden Menteş, "Bu meslek birçok çocuğun hayalindedir. Gerçekten de hayal edildiğinden de güzel meslek olduğunu görüyorsun. Öncelikle dünyanın en güzel ofisine sahip olduğunuzu söyleyebilirim. Gerçekten manzarası her şeyden öte. Ayrıca dünyanın birçok noktasını görme şansınız var. Saygın da bir meslek. Maaş olarak da yeterli olduğunu düşünüyorum. O yüzden pilotluğu tercih ettim." dedi.

Menteş, eğitimlerin çok zor olmadığının altını çizerek, acil durumlar için simülatörlerde eğitildiklerini, hatlara hazırlık için tecrübe edindiklerini kaydetti.

Eğitimler 18-24 ay sürüyor

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu markası THY, son yıllarda yakaladığı başarı ve artan yolcu talebi dolayısıyla bir yandan filosunu ve uçuş ağını genişletirken diğer yandan da 4 bin 500 pilottan oluşan kokpit ekibine yeni pilotlar katıyor.

Bu yıl, THY, yetiştirilmek üzere pilot aday adayı ilanına başvuracaklar arasından başarılı olan tüm adayları kendi bünyesinde istihdam etmeyi planlıyor. Adaylar 4 ay kadar sürecek seçim sürecinde başarılı olmaları halinde Yetiştirilmek Üzere Pilot Akademisi'ne katılacak. Pilotluğa dair öğrenilmesi gerekenlerin aktarıldığı, yaklaşık 18-24 ay süren eğitimler sonrasında adaylar ikinci pilot olarak işe başlayacak.

Pilot olmak isteyenler, "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/kariyer/is-ilanlari-duyurular/thy-ao-yetistirilmek-uzere-2-inci-pilot-aday-adayi-ariyor/index.html" internet adresinden başvuru yapabilecek.

AA

Etiketler: THY, pilot, havalimanı, uçak, eğitim
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