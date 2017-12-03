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'Tüm zamanların en yüksek işlem' sayısına ulaşıldı

03 Aralık 2017, Pazar 13:25
Edirne'nin Bulgaristan sınırında, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapısı Kapıkule'de 1 Aralık Cuma günü toplam 2040 TIR giriş- çıkış yaptı, 'tüm zamanların en yüksek işlem' sayısına ulaşıldı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Avrupa'ya açılan sınır kapılarında hafta sonu yoğunluğu beraberinde rekor işlem sayısını getirdi. Son haftalarda ihracattaki belirgin yükseliş Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR işlemleri istatistiklerine de yansıdı. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 1 Aralık Cuma günü 24 saatte 1039 TIR aracının çıkış işlemi yapılırken, 1001 aracın da giriş işlemi yapıldı. Buna göre, 1 günde toplam 2040 TIR işlemi Kapıkule'deki 'tüm zamanların en yüksek işlem rekoru' olarak kayıtlara geçti.

Kasım ayı günlük ortalamaya bakıldığında ise 857 TIR aracı giriş, 939 TIR aracı ise çıkış yaptı. TIR araçlarının çıkış yapmak için bekleyişlerini sürdürdüğü Kapıkule'de 10, Bulgaristan'a açılan diğer sınır kapısı Hamzabeyli'de ise yaklaşık 5 kilometre kuyruk oluştu.

Belçika'ya ihracat yükü taşıyan TIR sürücülerinden Süleyman Demirci, son dönemlerde Türkiye'nin ihracatında artış olduğunu sınır kapılarındaki yoğunluktan anladıklarını ifade ederek, şöyle dedi: "Gümrükte yoğunluk vardı, geceden gelerek sıraya girdik. TIR sürücüleri kuyrukta olduğunda uyuyamaz, sırayı kaçırmamak için, TIR güvenliği için ama kuyrukların olması ülke gidişatı iyiye gittiğini gösteriyor. Türk gümrüğünde 4 ayrı yerde işlem yapıyor. Ancak, mazot almak isteyenlerin sırası bizleri sırada çok bekletiyor. Avrupa'da geç işlem yapıldığında uyaran sistem var. Bir işlem için çok beklediğimiz zamanlarda oluyor. Bunlara da çözüm bulunmasını istiyoruz. Çünkü girişten sonra poliste pasaport kontrolü, kantar ikinci durak, gümrük tescil işlemleri ve çıkış kapısıyla dört ayrı yer var. Bir de mazot alacaksınız onun sırası var."

TIR sürücülerin Efe Arslan, İsviçre'ye yük taşıdığını ve uzun süredir kuyrukta beklediğini belirterek şunları söyledi:

"Geceden girip kuyrukta bekliyoruz. Yoğunlukların ithalat ve ihracatın arttığını gösteriyor. Çünkü Kapıkule'de ne kadar sıra varsa, karşı taraf Bulgaristan'da da var. Yıl sonu yaklaşıyor onunda etkisi var."

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise işlemlerin kısa sürede tamamlanması neticesinde TIR giriş- çıkış sayılarında rekora imza atıldığını ve bunun süreceğini ifade etti.

DHA

Etiketler: edirne, kapıkule
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