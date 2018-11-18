"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Urfa'da atık sular elektrik ve gübreye dönüşüyor

18 Kasım 2018, Pazar 15:40
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan atık su arıtma tesisinde arıtılan su tarımsal alanda kullanılırken, atık sudan elde edilen çamurdan da gübre ve elektrik üretiliyor.

Akçamescit Mahallesi'nde yaklaşık 2 yıl önce 80 bin metrekare üzerinde kurulan tesiste solar çamur kurutma alanı, dinlenme alanı, ayrıştırma üniteleri, enerji üretme alanı ve çökeltme tankları bulunuyor.

Şanlıurfa'nın 3 merkez ilçesinin atık suları borularla bu tesise taşınıyor. Günlük 145 bin metreküp kapasiteli tesiste arıtılan su, borularla tarımsal alana gönderiliyor. Biyolojik atıklardan gübre elde edilen tesiste, arıtma sonucu ortaya çıkan gazdan da elektrik elde ediliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 2 yıl önce yapımına başlanan tesisin testlerinin yapıldığını ve faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Merkez ilçelerin atık suyunu tesiste toplayacaklarını ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Tesisimiz 80 bin metrekare üzerinde kurulu. Yerel yönetimler anlamında bölgemizin en önemli yatırımlarından biridir. Çok kısa bir sürede hibe alarak bu projeyi tamamladık. Projemizin yüzde 75'i hibe yüzde 25'i ise belediyemizin kaynağıyla yaptık. Avrupa Birliği hibesiyle bu projeyi yaptık. Şanlıurfa için çok önemli olan bu doğa dostu, insan sağlığını tehdit eden tüm unsurları ortadan kaldıran bir proje. Hiçbir şeye yaramayan atık sudan enerji, gübre elde edilen ve tarımda kullanılacak temiz su elde edilen, yanı sıra milli ekonomiye katkı sağlayan bir projeyi hayata geçirdik."

"Günlük 145 bin metreküp su arıtılacak"

Tesiste ilk başta 3 megavat kadar enerji üretileceğini, günlük 145 bin metreküp su arıtılacağını aktaran Çiftçi, şöyle devam etti:

"Tesiste solar kurutma sistemi ayrıştırma üniteleri, dinlenme havuzları ve enerji üretme tesisi bulunmakta. Öncelikle elde edilen enerjiyi tesiste kullanacağız. Bunun yanında elde edilecek gübre ve suyu bedelsiz bir şekilde vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Şanlıurfa'mız tarım kenti, bunu ilk başta Siverek, Bozova ve Akçakale ilçemizde hayata geçirdik. Oradaki üreticilerimize gübre dağıtıyoruz. Diğer ilçelerimizde çalışmalar devam ediyor. Üretilecek gübre çok tabii bir gübre, bitkinin gelişmesinde yapılan testlerde çok önem arz ediyor. Bitkinin verimli olabilmesi için çiftçimize önemli bir katkı vermiş olacağız. Çiftçimiz bu gübreyi almasa suni gübre alıp kullanacak. Bu da ek bir maliyet olacak. 13 ilçemizin atık suyunu bu şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bizler bunu artırmak istiyoruz. Tarım şehri olarak her şeyi değerlendirerek ekonomiye katkı sunmaya çalışıyoruz. Enerjiyi, bilgiyi, bilimi kullanan mantıklı projeleri hizmete sunmaya devam ediyoruz. "

Bütün testleri yapılan arıtma tesisinin, bir süre sonra tam kapasiteyle çalışacağı bildirildi.

Su kullanımı çok önemli

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, Atatürk Barajı'ndan gelen suyun bölgede yeterince değerlendirilmediğini söyledi.

Atık suyun arıtılıp tekrar değerlendirilmesinin dünyada son yıllarda önemli hale geldiğini vurgulayan Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Çağımızda su çok kıymetli hale geldi. Şanlıurfa'da bu tür tesislerin hayata geçirilmiş olması mutluluk verici. Bu çalışmayla kötü su kullanımından kaynaklanan bölgede çoraklaşma ve tuzlulaşmanın önüne geçilmiş olunacak. Bunun yanında arıtılan su ile ovada daha fazla alan sulanmış olacak. Bununla birlikte çevre kirliliğinin önüne geçilmiş olunacak. Atık suların arıtılması geleceğimiz için önemli bir adım."

"Gelecekte dünyadaki birçok ülkede su krizi başlayacağını düşünüyoruz"

Atık sudan elde edilen gübrenin çok kıymetli olduğunu anlatan Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Atık suyun çamurundan gübre üretimini başta İngiltere ile Avrupa'da birkaç ülke yapıyor. Atık sudan elde edilen çamur kurutulup kompost halinde çürütülerek tarımda kullanılıyor. Bu gübre büyük oranda mikro element katkılı, dolayısıyla toprakta hem fiziksel gelişmeyi hem de verimi artıyor. Bunu yaparken kontrollerin iyi yapılması gerekiyor. Bu tür tesislerin bölgede sayısının artırılması gerekiyor çünkü gelecekte Türkiye dahil olmak üzere dünyadaki birçok ülkede su krizi başlayacağını düşünüyoruz. Bu tesisler gelecek için çok önemli yatırımlardır. Doğal hayatı koruma adına, atık suların iyileştirilmesi adına çok güzel bir adım. Su gibi önemli değerlerin koruması anlamında atılacak her adım ve çalışma geleceğe atılmış bir temeldir. Çünkü gelecek toprak ve su çok önemli değerler olacak." 

AA

Etiketler: Şanlıurfa, atık sular
Okunma Sayısı: 93
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Varank yerli kanser ilacını yerinde inceledi

    'İsrail'in insanlık dışı uygulamaları ifşa edilmeli'

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Turizmde büyüme devam edecek

    "Bizim derdimiz kavga etmek değil"

    Rusya Enerji Bakanı: TürkAkım gibi projeler ekonomik iş birliğimizin temelini oluşturacak

    Washington Post: Trump, Selman'ın yalanlarını savunuyor

    Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD Genelkurmay Başkanı'na YPG uyarısı

    Gençler sabah namazında Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri'nde buluştu

    Trump'tan CIA'ın Kaşıkçı raporuna ilişkin açıklama

    Diğer KHK’lılar ne olacak?

    'Lütfen önce siz örnek olun'

    ABD: Sorumlu herkesten hesap sorma konusunda kararlıyız

    Karikatürler

    Et-met bulamıyorlarsa balık yesinler...

    Türkiye son maçında İsveç'e mağlup oldu

    Niyazi-i Mısri yâd edildi

    Doların düşmesi de dert

    İnşaatla büyümenin sonuna gelindi

    Kılıçdaroğlu: Krize rağmen iş dünyası eleştiri yapamıyor

    NYT'den ayrıntılı 'Kaşıkçı cinayeti' videosu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Diğer KHK’lılar ne olacak?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gazeteci, devletin ve hükümetin propaganda memuru değildir
    Genel

    'Lütfen önce siz örnek olun'
    Ece İrem Toros

    Sıkıntının baharı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Said YÜKSEKDAĞ

    Bir otobüs yolculuğu hatırası...
    Genel

    Fuarlar, gençleri okumaya teşvik ediyor
    Genel

    Karikatürler
    Adnan NACİR

    Kriz, Yönetim Krizi
    Genel

    Et-met bulamıyorlarsa balık yesinler...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.