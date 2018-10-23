Van depreminde vefat edenler mezarları başında anıldı

Van'ın Erciş ilçesinde, 23 Ekim 2011'de yaşanan depremde vefat edenler 7.yılında mezarları başında anıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Milli Eğitim Şube Müdürü Kurbanı Özdaş, öğretmenler, öğrenciler ve aileler depremde vefat edenlerin mezarlarının bulunduğu Seyyit Muhammed Mezarlığı'na geldi.

Depremde vefat eden öğretmenler için dua eden Şimşek ve beraberindekiler, ardından mezarlara gül bıraktı.

Şimşek, yaptığı konuşmada, 23 Ekim ve 9 Kasım depremlerinde 644 vatandaşın vefat ettiğini söyledi.

Bu kişilerden 76'sının öğretmen olduğunu anımsatan Şimşek, "Canımız, ciğerimiz yandı. Deprem ilçemizde büyük hasara neden oldu. Birçok ev ve yuvamız yıkıldı, çaresiz kalmıştık. Allah'a çok şükür ki ülkemizin her tarafından yardım etmek için insanlarımız, kardeşlerimiz geldi. Hep beraber bize yardımcı oldular." dedi.

İlçedeki bazı vatandaşlar da mezarlığa gelerek depremde kaybettikleri yakınları için dua etti.

Depremde nişanlı oğlunu kaybeden Ayfer Dinler, yaşadığı acının bir türlü dinmediğini söyledi.

Dinler, her hafta oğlunun mezarını ziyaret ettiğini belirterek, "Acısı dinmiyor, ateş düştüğü yeri yakıyor. Deprem olduğu an evimizdeydik. Dışarı çıktık her taraf yerle bir olmuştu. Ağabeyimin çocukları üst katta olduğu için onlar çıktı. Ama oğlum alt kattaydı. Hiçbir şey yapamadık. Bekledik, o gece kurtarma ekibi geldi ve çıkardılar. O günden bugüne acımız dinmiyor. Yapacak bir şey yok. Giden canlar gelmiyor. Allah mekanlarını cennet eylesin." diye konuştu.