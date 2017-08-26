Ve bayram trafiği başladı

Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu başladı.

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun iki şeride düştüğü ve viyadüklerin bulunduğu Kirazlıyalı ile Kuruçeşme mevkisinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Otoyoldaki trafik, yolun üç şeride çıktığı Gültepe tüneller mevkisinden sonra akıcı şekilde devam ediyor. Trafik ekipleri, güzergah boyunca ring halinde bulunuyor. Öte yandan, Ege bölgesine giden vatandaşların da Eskihisar Feribot İskelesinde uzun kuyruklar oluşturduğu gözleniyor. Trafik yoğunluğunun, ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor. Bolu-Düzce kesiminde trafik normal seyrediyor Otoyolun, Düzce Kaynaşlı, Gümüşova rampaları, Bolu Dağı Viyadükleri, Bolu Dağı Tüneli, Bolu ve Gerede kesimleri ile Karadeniz Bağlantı Yolunda trafik hem Ankara hem de İstanbul yönlerinde olağan akışında seyrediyor. Polis ekipleri, otoyolun Düzce kesimi Ankara yönündeki trafik akışında yüzde elli oranında artış görüldüğünü bildirdi. Otogarda bayram yoğunluğu Kurban Bayramı tatilinin başlaması dolayısıyla Esenler'deki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. On güne çıkan bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler otogara akın etti. Yoğun talep nedeniyle bazı firmalar ek seferler düzenledi. Biletini önceden alanlar sorun yaşamazken, son güne bırakanlar yer bulmakta güçlük çekiyor. Samsun'daki baba ocağında bayram tatilini geçirmek isteyen Nimet Teber, çocuklarının yanında yaşadığını belirterek, tatil için Bafra'ya gittiğini söyledi. AA

Okunma Sayısı: 230

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.