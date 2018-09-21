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21 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Yeşilırmak'ta 70 yıl sonra tekne gezileri başladı

21 Eylül 2018, Cuma 12:51
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kayıtlı 120 tekne ile yolcu taşımacılığı yapılan Yeşilırmak'ta, 70 yıl aradan sonra tekne gezileri düzenlenmeye başlandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kayıtlı 120 tekne ile yolcu taşımacılığı yapılan ve barajların yapımının ardından nehir üzerindeki taşımacılığın yaklaşık 70 yıl önce sona erdiği Yeşilırmak'ta yeniden tekne gezileri düzenleniyor.

Taceddinoğulları Beyliği ve Osmanlı Devleti döneminde Yeşilırmak'ta teknelerle ulaşım sağlanan Çarşamba ilçesinde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yolların açılması ve nehrin üzerine barajlar inşa edilmesinin ardından 70 yıl önce sona eren tekne taşımacılığı yeniden başlatıldı.

Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü ile Çarşamba Belediyesi, bu kültürün yeniden canlandırılması için nehirde derinlik çalışması yaptı. Debisi yükseltilen nehirde 70 yıl sonra teknelerle yeniden taşımacılık yapılmaya başladı.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, tarihi kayıtlarda 1455 yılında ilçede 140'ın üzerinde köy olduğundan bahsedildiğini belirtti. Köylerin ulaşımının ise Yeşilırmak üzerinden kayıklarla sağlandığını anlatan Dündar, şöyle devam etti:

"Birçok Türk medeniyetine ev sahipliği yapmış Çarşamba ilçesi, Osmanlı'ya katıldıktan sonra da yollarının açılmış olmaması sebebiyle ulaşımını Yeşilırmak üzerinden yapmış. Yani Osmanlı döneminde de Yeşilırmak üzerinde güneyden kuzeye doğru bir ulaşım ağı varmış. Bu aynı zamanda bir kültürü ortaya çıkarmış. Yeşilırmak güzergahındaki tüm illerden Çarşamba'ya köylüler ürettiklerini teknelerle nehir yolu ile pazara getirmişler."

Cumhuriyetin ilk dönemine kadar ulaşımın teknelerle yapıldığına yönelik tarihi kayıtlar bulunduğunu dile getiren Dündar, şunları söyledi:

"Cumhuriyetin ilk yıllarında nehir üzerinde yolcu taşımacılığı yapılması için Çarşamba Belediyesinin kayıkhanesi var. Buraya kayıtlı 120'nin üzerinde kayığın sicil numarası mevcut. Yolların açılması ve Yeşilırmak üzerine barajların yapılmasıyla nehir ulaşımı sona ermiş. Biz bu kültürü yeniden yaşatmak adına Çarşamba şehir merkezinden Orduköy Mahallesi'ne kadar olan bölümde tekne gezileri başlattık."

Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü ile nehir yatağını derinleştirerek 6 kilometrelik bir hat oluşturduklarını aktaran Dündar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"70 yıl aradan sonra Yeşilırmak'ta teknelerle ulaşım başlattık. Yeşilırmak'ta yeniden tekneler yüzmeye başladı. Yeşilırmak, Türkiye'nin önemli bir nehridir. Zaman zaman 300 metre açıklığı bulunan ve debisi yüksek bir nehirdir. Tarihi yeniden yaşatmak için vatandaşlarımızı 6 kilometrelik hat boyunca teknelerle gezdiriyoruz."

Dündar, gezilerin şimdilik tek tekneyle gerçekleştirildiğine, zaman içinde birkaç teknenin daha hizmete sunulacağına dikkati çekti.

Çarşamba'da yaşayanlar ise Yeşilırmak üzerinde tekne gezilerinin başlamasından mutluluk duyduklarını kaydetti. 

AA

Etiketler: Samsun, Çarşamba, Yeşilırmak
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