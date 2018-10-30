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31 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yetimler sevindi

30 Ekim 2018, Salı 14:00
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) ve Beşir Derneği Eskişehir şubeleri tarafından “Yetim çocuklar sevinsin” sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında toplanan oyuncaklar, 500 yetim çocuğu sevindirdi.

TÜMSİAD Şube Başkanı Ali Engiz, yaptığı açıklamada, Beşir Derneği iş birliğiyle, herhangi bir nedenle yetim kalan çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmak amacıyla oyuncak kampanyası düzenlediklerini söyledi. Engiz, “Eskişehir’e yerleşen savaş mağduru Suriyeli ailelerin yetim çocukları ile yoksul ailelerin yetim çocuklarına yönelik oyuncak kampanyamız amacına ulaştı. Yetim çocukların yüzlerindeki tebessüm bizim için çok önemli. Çocukların gülmesini, savaşların yerini barış ve huzurun almasını istiyoruz” diye konuştu.

AA

Etiketler: tümsiad, yetim
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