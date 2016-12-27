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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Yıkım işlemi devam ediyor: Mahmutbey gişelerine dikkat!

27 Aralık 2016, Salı 13:17
İstanbul Mahmutbey gişelerinde serbest geçiş sistemine geçişin ardından artık kullanılmayan eski gişelerin yıkım işlemi devam ediyor.

Şu ana kadar serbest geçişin devam ettiği bölüm dışındaki gişelerdeki yıkım işlemi büyük ölçüde tamamlandı. Ancak geçişin devam ettiği bölümlerdeki yıkım çalışmalarına henüz başlanmadı. Bu çalışmalar başladığında bölgedeki trafiğin olumsuz yönde etkilenmesi bekleniyor.

Mahmutbey Kavşağında geçtiğimiz ay başlayan uygulamada her iki yönde 4'er şeritlik bölümlerde serbest geçiş sistemine geçilmişti. Ancak eski gişelerin yıkılmaması nedeniyle bölgedeki trafik sıkışıklıkları devam etmişti. Yıkım işlemleri tüm hızıyla sürerken trafiğin aktığı 8 şerit dışındaki yıkım işlemleri çok büyük ölçüde tamamlandı. Ancak serbest geçiş sisteminin bulunduğu 4'er şeritlik bölümdeki eski gişeler halen yerinde duruyor. Diğer bölümlerdeki temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından buralarda da yıkım işlemine başlanacak.

Ancak bu yıkım işlemleri sırasında zaten bölgede yoğun olan trafiğin daha da artması bekleniyor. Bu bölümlerdeki yıkım işlemlerinin trafiği çok fazla aksatmadan yapılmaya çalışılacağı öğrerinildii. Eski kullanılmayan gişelerin tamamen kalkmasının ardından ise serbest geçiş sisteminin bölge trafiğine etkisi gerçek anlamda ortaya çıkacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın yarın serbest geçiş sistemine geçileceğini açıkladığı Mahmutbey gişelerde çalışmalar sürüyor. Elektronik serbest geçiş sistemi için bölgede gidiş ve gelişteki 4’er şeritlik bölümler ayrıldı. Yarından sonra kullanılmayacak gişelerin de önümüzdeki günlerde kaldırılması bekleniyor. Serbest geçiş sisteminin Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantısının eklenmesiyle bölgede yoğunlaşan trafiğe ne oranda çözüm getireceği ise Pazartesi günü belli olacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de açılmasıyla trafiği içinden çıkılmaz bir hale gelen Mahmutbey gişelerinin rahatlatılması için, geliş ve gidiş yolu üzerine 4’er şeritlik elektronik serbest geçiş sisteminin elektronik parçalarının bulunduğu taklar yerleşitirildi. Eski gişelerin ise önümüzdeki günlerde yol üzerinden kaldırılması planlanıyor.

NE ORANDA RAHATLATACAĞI PAZARTESİ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Tamamlandığında bölgede trafiği yüzde 30 rahatlatacağı söylenen serbest geçiş sisteminin bölge trafiğine etkisi ise gerçek anlamda Pazartesi gününden itibaren ortaya çıkacak.

DHA

Etiketler: istanbul, mahmutbey, mahmutbey gişeleri
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