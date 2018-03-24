"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü

24 Mart 2018, Cumartesi 09:58
Aksaray'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Adıyaman'a geziye gidenleri taşıdığı öğrenilen Nurettin T. (59) idaresindeki 34 VY 0804 plakalı Kırmızıgül firmasına ait yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cesetleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Şoförün uyuduğu iddiası

Kazadan yara almadan kurtulan otobüsteki yolculardan Deniz Pınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Adıyaman'a yolculuk ettiklerini söyledi.

Kaza olduğu sırada uyanık olduğunu anlatan Pınar, "Otobüs yavaş yavaş yoldan çıktı. Sonra otobüsün sağ tarafı boşa düşünce takla attık. Şoför galiba uykuya dalmıştı." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 351
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü

    Ekonomi iki kelime: İyi değil

    İnternete RTÜK denetiminin dünyada örneği yok

    Manevi cihadın öncüleri, Nur talebeleri

    Erdoğan - Macron görüşmesinin detayları

    Boğaziçi'nde yaşanan olayla ilişkili 14 şüpheliden 12'si yakalandı

    Milliler, tek golle kazandı

    Verheugen: Türkiye'nin bir gün AB'ye üye olacağına eminim

    Afrin şehitlerinin cenazelerine ulaşıldı

    Eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesini değerlendirdi

    Acı haber Batman'dan geldi

    ABD'den Menbiç açıklaması

    İKV Başkanı Zeytinoğlu: Acilen adım atılmalı

    Afrin şehidinin vasiyeti yerine getirildi

    "Çiftlik Bank" ve benzeri yapılanmalar TBMM gündeminde

    ''Afrin'in devamı var; İdlib var, Mümbiç var''

    15 Temmuz'da Maltepe Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin karar

    İngiltere'den İsrail'e Ahed el-Tamimi tepkisi

    Kılıçdaroğlu’ndan Alman Büyükelçiye tepki: İşgal diyemezsiniz

    10 kişinin öldüğü asansör kazası davasında karar açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ekonomi iki kelime: İyi değil
    Faruk ÇAKIR

    Demir gibi zam
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Siyasal “İslâm” değil, siyasal “İslâmcılık”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’u anlamak
    İslam YAŞAR

    Bediüzzaman'ı selamladı
    Cevher İLHAN

    “Mahkeme, en ziyâde bîtarafâne olmalı”
    Risale-i Nur'dan

    İslâm dünyasını geri bırakan altı hastalık
    Armağan Bahtiyar

    Bir ümittir yaşamak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dünya ile birlikte...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.