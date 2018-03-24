Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü

Aksaray'da bir yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Adıyaman'a geziye gidenleri taşıdığı öğrenilen Nurettin T. (59) idaresindeki 34 VY 0804 plakalı Kırmızıgül firmasına ait yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cesetleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Şoförün uyuduğu iddiası Kazadan yara almadan kurtulan otobüsteki yolculardan Deniz Pınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'dan Adıyaman'a yolculuk ettiklerini söyledi. Kaza olduğu sırada uyanık olduğunu anlatan Pınar, "Otobüs yavaş yavaş yoldan çıktı. Sonra otobüsün sağ tarafı boşa düşünce takla attık. Şoför galiba uykuya dalmıştı." dedi. AA

Okunma Sayısı: 351

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.