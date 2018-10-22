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22 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Yürek dağlayan anlar...

22 Ekim 2018, Pazartesi 20:29
Bodrum'daki tekne faciasının ardından 7 yaşlarındaki kız çocuğunu kucaklayıp ambulansa yetiştiren trafik polisi, sağlık ekiplerinin kalp masajını gözyaşlarıyla izledi. Çocuk, yoğun çabaya rağmen vefat etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet sahili açıklarındaki tekne faciasında, karaya çıkarıldığında nefes alamadığı gözlenen 7 yaşlarındaki kız çocuğunu kucaklayıp, var gücüyle koşarak 100 metre ilerideki ambulansa yetiştiren trafik polisi, sağlık ekiplerinin kalp masajı sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Gümbet sahilinde "imdat" sesleri duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden polislerden Bodrum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğinde görevli iki çocuk babası Harun Kılıçoğlu'nun, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan kız çocuğunu kucağına alarak sağlık ekiplerine yetiştirme çabası takdir topladı.

Duygu yüklü anların yaşandığı olayda, sağlık ekiplerinin hazır beklediği sahil şeridinde yaklaşık 100 metre var gücüyle koşan Harun Kılıçoğlu, çocuğu kurtarabilmek için tüm gayretini sarfetti.

Çevreden bir şeyler soranlara "Durun bir dakika" diyerek koşmaya devam eden Kılıçoğlu, "Sağlıkçı var mı? Çabuk olalım, sağlıkçı gelsin." diyerek müdahaleyi hızlandırmaya çalıştı.

Ambulansın yanına geldiğinde gücü tükenen ve burada kız çocuğunu bir vatandaşa teslim eden Kılıçoğlu, "Çabuk çabuk, yetiştirelim." diye feryat etti.

Polis Kılıçoğlu'nun, sağlık ekiplerinin kız çocuğuna kalp masajı yaptığı sırada gözyaşı dökmesine de tanıklık etti.

Ancak sağlık ekiplerinin yoğun çaba harcadığı kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara karşın vefat etti.

AA

Etiketler: muğla, bodrum, göçmen, polis
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