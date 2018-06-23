Ramazanlaşmış bilincin lügatçesi

Bu lügatçe; Ramazanlaşmış bir yolcunun hayat manzumesinin terennümüne serpiştirdiği ufuk telâkkilerinin, mücmel bir tarzda beyanından ibarettir.

RAMAZAN: Nâm-ı diğer Şehr-i Ramazan. Sonsuz gayenin tertemiz penceresi. Kur’ânî ilmiklerle nakşedilmiş hayatî nizamın çekirdeği. Kur’ân medeniyetini yeryüzüne müjdeleyen yegâne ulak..

SAHUR: Seher vaktinin tayini ile birlikte bu ulvî zamanın içinde derc olunmuş manevî ziyafet. Allah’a el açıp tazarru ile yalvaracak olanların şûrâ toplantısı. Şafakları beklemeyi kendisine zül sayıp hakikat yolunda tez yol katetmeyi arzulayanların gurbete çıkış vakti. Ayrıca mazlûm ve mağdurların da Semi’ (cc) olana vuslat vaktidir...

ORUÇ: Kur’ânî dairenin müfredatında, Allah Resulü’nün (asm) rehberliğinde gerçekleşen manevî donanımın genel adı. Şeriat, adalet, hak ve hukuk gibi manzumsal âli değerlerin bilinçsel şuura intikal edebilmesi adına kurulan mektep.

İFTAR: Sabrın ve tevekkül çekirdeğinin hayat safhasının her aşamasına atılıp, sonra bu mahsulün akşamın gurub vaktinde yeşeren leylaklar misali, rahmetengiz bu uhrevî döngünün çercevesinde kalbi boyutlarımızın zirvesine fevkalhad şekilde nakşedilme safhasıdır.

KEFFÂRET: Bu mânevî eğitimin kasten aksatılması sonucu verilen ihtar veyahut cezalandırma. Meselâ kul hakkını çiğneyip, adaletin yenmesiyle hem orucun bozulup hem de insanî kimyanın bozguna uğraması gibi...

KADİR GECESİ: Kudret-i İlâhi’nin bu süreçte bahşettiği bin senelik sükûnet. Bedir yiğitlerine nasıl ki meleklerle destek çıkan Yaradan, bu zamanın fi sebilillah erlerine de aynı şekilde olmasa bile bu sekinenin bahşedilmesidir. Bu mânevî ordunun her ân hâzır ve nâzır olduğu o ân’ın ulviyet çerçevesi. En güzeli de; her dâim inleyen mazlûmlardan akan gözyaşlarının, Hak Teâlâ’nın “Yok mu bana duâ eden duâsına müstecâb olayım” nidâ-i İlâhisinde cemreye düştüğü zaman olması.

BAYRAM: Arefe Günü’nün ilkbaharında yeşerip, Şehr-i Ramazan’ın güneşinde olgunlaşan ruhların nevruzudur. İman’da mecnunvâri kıvama ulaşmışların artık her dakika ve saniyelerinde bu ihsâni coşkunluğun ceyhunluğunu her dem aksettirmeleridir. Çünkü bu er kişiler; marziyye makamının yegâne muhatablarıdır artık...

Allah (cc), bu Ramazanlaşmış bilincin ahvaliyle hemhâl olmuş insanların hâl ve tavrından, bizleri bir an bile nasipsiz bırakmasın inşallah...