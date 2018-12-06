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6 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Adam mısın Obrador?

Ahmet BATTAL
06 Aralık 2018, Perşembe
Uzaklarda bir ülke, Meksika.

Bizimle benzerliği ve alâkası olmayan bir siyaseti ve siyasetçisi de var.

Adı Obrador.

Kampanyasının merkezine yolsuzlukla mücadeleyi koyan Obrador, ücretleri ve emekli maaşlarını arttırma sözü vermiş, rakipleri ise onu ekonomi konusunda güvenilmeyecek bir popülist olmakla suçlamıştı.

İşte o Obrador, geçen Temmuz’da, üçüncü denemesinde başarılı oldu.

Ama “bir geldi pir geldi”.

- Zafer konuşmasında “Bütün Meksikalıları uzlaşmaya ve ülke menfaatlerini şahsî menfaatlerinin üzerinde tutmaya çağırıyorum. Yeni hükümet, gizli ya da açık bir diktatörlük değil, gerçek bir demokrasi inşa etmeye çalışacak.” demişti.

Aferin, güzel sözler. Ama kafamız da karıştı biraz. Sanki bir gönderme var uzaklara?

- Obrador, Meksika’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın “şamar oğlanı” olmasını izin vermeyeceğini, “ABD ile dostluk ve karşılıklı saygıya” dayalı bir ilişki kurmayı istediğini söylüyormuş.

Biz de diyoruz ki; Eyyy Obrador, aferin, yerlisin ve millîsin. Böyle devam et.

- Muhalifleri, onun sol görüşlerinin ülkeyi Venezuela’ya çevirme riski barındırdığını söylüyorlarmış. Otoriter bir anlayışının olduğunu ve dolayısıyla ülke ekonomisini yönlendirirken eski Venezuela lideri Hugo Chavez’in izinden gideceğini iddia ediyorlarmış.

Obrador ise bu benzetmeleri reddediyor ve ekonomide kamulaştırmalara gitmeyeceğini söylüyormuş.

Yani “ben değişik bir solcuyum” demeye getiriyor. 

Ne güzel başlamıştın millî millî. Yapılır mı bu şimdi? Adam mısın Obrador!

- Ayrıca bu Obrador görevini tamamladıktan sonra ikinci kez aday olmayacağını belirtiyormuş.

Bizdeki “üç dönem, çok duran, bir dönen” kuralını duymamışsın anlaşılan. Açmadın ya kulaklarını. Galiba adam değilsin Obrador.

- Daha vahimi var. Meksika’nın kamu mülkiyetindeki petrol şirketi Pemex’in özel şirketlerle yaptığı anlaşmaları, yolsuzluklar açısından kontrol edeceğini söylüyormuş.

Yapma be birader! Sana Sayıştay verelim sende yoksa. Ama yapma bunu. Kontrol montrol… Yaparsan adam değilsin!

- Ve… son habere göre 1 Aralık’ta göreve başladıktan sonra, ilk icraat olarak, seçim propagandasında verdiği sözü tutup eski devlet başkanının kullandığı lüks uçağı ve diğer lüks şeyleri satışa çıkarmış. 

Yapma! İşte bunu yaptın, kalbimizi kırdın. 

Yerli de değilsin millî de. Yersizlik yapıyorsun. Milsizsin milsiz. 

Sen “adam” falan değilsin. 

Adamın dibisin Obrador!

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