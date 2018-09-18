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18 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Bayrak Kanununa riayet - 2

Ahmet BATTAL
18 Eylül 2018, Salı
Son yazımızda eskimiş bayrağı gönderde tutarak Bayrak Kanununa muhalefet edenlere çözüm bulunmasını istedik. İçişleri Bakanlığını ve valileri ve kaymakamları göreve davet ettik.

Olumlu tepkiler aldık. 

(Bakanlığın da konuya eğildiğini görmek ve duymak istiyoruz.)

Bazı okuyucularımız haklı olarak yazıyı eksik bulduklarını bildirdiler ve bayrağı ticareti veya siyaseti için suistimal edenlere de çare bulunması gerektiğini hatırlatmamızı istediler. 

Gerçekten, bayrağı suistimalden muhafaza etmek de çok önemli bir vatan görev. 

Zira bayrak ortak değerlerin ortak sembolüdür. 

Zira bayrak bağımsızlığın alametidir, fikirsizdir. Bayrak herhangi bir fikri ya da ideolojiyi temsil etmez. Sağcı, solcu ya da ortayolcu değildir. Vatan fikri etrafında birleşen bütün vatandaşların bütün fikirlerini ve ideallerini kapsar, kuşatır ve besler. 

Zira bayrak hiç kimseye hiçbir şey empoze etmez. Zorlamaz. 

Zira bayrak renksizdir. Bütün renkleri barındırır. 

(Biliyoruz bazıları kırmızı beyaz güzellemesi yapacaklar ama onlar da anlamalı ki bayrağı rengi için değil ortak değerimiz olduğu için seviyoruz ve severiz. Rengi sarı lacivert ya da siyah beyaz olsaydı yine sevecektik!) 

Zira bayrak kimliksizdir. Bir kişiye atıf yapmaz. Bir fikri öne çıkarıp başka fikirleri ve sahiplerini geri bırakmaz. 

(Bu arada belirtelim: Birilerinin bayrak üzerine eski ya da yeni cumhurbaşkanının resmini yerleştirmesi aslında bayrağın ortak değer olması prensibine de Bayrak Kanununa da aykırıdır ve engellenmelidir. Bu maksatla gerekiyorsa Türk Bayrağı Kanununa özel hüküm de konulmalıdır.) 

Zaten bayrak süngü değildir. Kimseye batmaz, batırılamaz. Hele siyasetçinin hasmına karşı kullanacağı bir silah hiç değildir. Zira iç siyaset hasımlık üzerine yürüyecek bir husumet hamaseti değildir. 

Ancak günümüzde bilgisayar teknolojisinin sağladığı kolaylıkların ve ucuzlukların da yardımıyla, önüne gelen, istediği yere bayrak yapıştırır hale geldi. 

Bu sebeple Türk Bayrağı Kanununu ve alt düzenlemelerini bu yeni duruma göre yeniden elden geçirmek de bir zaruret derecesine geldi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisini bu hususta tedbir almaya davet ediyoruz. 

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