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16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

CHP’ye oy vermediğini sanan AKP’lilere-2

Ahmet BATTAL
16 Haziran 2018, Cumartesi
Son yazımızda, AKP’ye oy veren, verecek olan ve böylece CHP’ye oy vermediğini sanan AKP seçmenini uyandırmaya çalıştık. AKP’ye oy vermekle aslında eski CHP’ye oy verdiklerini on delille gösterdik.

Yazımız hayli değerlendirme aldı. 

Ama hemen ardından, AKMHP Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, özür dilememizi gerektiren bir açıklama geldi. 

Biz yazımızın bir yerinde şunları yazmıştık:

***

Siz şimdi, bir yandan, -hem de bu çağda- rakibinin mitingine katılanların kimler olduğunu “istihbarat raporlarıyla” takip edecek kadar kuvvetli bir istihbarat devleti kuran ya da kurduğunu sanan ama öbür yandan da bunu böylece açıklayacak kadar da aymazlık içinde olan bir liderin partisine oy veriyorsunuz. Siz şimdi demokrasinin ve kuvvetler ayrılığının canına okuyup resmen “parti devleti” oluşturan bir partiye oy veriyorsunuz. Ama CHP’ye oy vermediğinizi sanıyorsunuz!

Hem de, bir de tutmuş, AKP’ye oy vermeyenleri, sıkılmadan, CHP’ye oy vermiş olmakla itham ediyorsunuz. 

Yahu o sizin korktuğunuz eski CHP ruhu tenasüh etmiş, neredeyse bütün partilerin vücuduna girmiş. En çok da oy verdiğiniz AKP’nin icraatlarına ruh ve yön verir hale gelmiş… 

Görmüyor musunuz? Ne yaptığınızın farkında değil misiniz?

Daha ne yaparsanız eski CHP’ye oy vermiş olacaksınız? Lütfen söyler misiniz?

***

Şimdi ise özür diliyoruz, çünkü…

Bırakınız çok partili hayata geçtikten sonraki ara dönemlerde bir şekilde iktidar ya da iktidar ortağı olan CHP’yi, tek parti CHP’sinin bile yapmaya cesaret edemediğini yapmayı vaat eden bir partiye oy vereceksiniz, farkında mısınız! Yani CHP’yi bile solluyorsunuz…

Nasıl mı? Erdoğan açıkladı.

Lideriniz, seçimden sonra -elbet vatandaş T A M A M demezse- Meclisi alet edip kanun çıkaracak ve tutuklu kişilerin cumhurbaşkanı adayı olmasını engelleyecek. 

Aslı şu: Cumhurbaşkanı rakiplerinin ayağına çelme takmakla yetinmeyecek, bileklerine prangalar takacak, rakiplerini geride bırakmak için onları tutuklatacak. Ve üstelik bunu tek parti CHP’si döneminde yapıldığı gibi kanunsuz biçimde değil, doğrudan kanun gereği(!) yani kanunu alet ederek ve hür dünyanın gözleri önünde hukukun en temel ilkelerini yerle bir ederek yapacak. 

Siz de “biz CHP’ye oy vermeyiz, vermiyoruz, vereni de…” diyeceksiniz, biz de buna inanacağız öyle mi?

Sizi gidi gizli CHP’liler sizi…

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