"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Kışla ve siyaset yaklaşımları

Ahmet BATTAL
07 Haziran 2018, Perşembe
Olay:

Bir generalin bir siyasetçiyi seçim döneminde siyasî propaganda yaparken ve rakiplerini eleştirirken izlemesi ve bununla yetinmeyip o konuşmayı alkışlaması olayı.

Bu haberden nasıl bir haber metni çıkar? Bakalım:

Arabistansı bir yaklaşım:

Siyaset kötü bir şey. Sizin o siyasetçi dediğiniz ise bir siyasetçi değil, Ümmetin lideri. Elbette bütün dindaşlarından ve vatandaşlarından alkış alacak. Hatta alkışlamayanın Müslümanlığından ve vatanseverliğinden şüphe ederiz.

Amigoca yaklaşım:

İşte lider dediğin böyle olur. Hem askere kendisini alkışlatıyor -ve hatta gerekirse rakiplerini yuhalatıyor- ve hem de olayı saptırıp “benim paşamı aslında benimle beraber iftar açtığı için eleştiriyorlar” diyerek buradan da bir siyasi rant ve bir prestij fırsatı devşiriyor. Helâl olsun.

Tanıdık bir yaklaşım:

Bizim paşalarımız bizden başkasına oy da vermez destek de… Zira biz “Hak”ız, rakiplerimiz ise batıl!

Müteşeyyihane (çakma demokratça) yaklaşım:

Eskiden askerî vesayet vardı. Eskiden askerler siyasetçilere kendilerini alkışlatıyordu. Demokrasiye geçtik, şimdi siyasetçi askere kendisini alkışlatıyor. Bundan güzel değişim ve hatta devrim olabilir mi?

PR’âne yaklaşım:

Paşanın iftar yemeğine katılmasından rahatsız olanlar Türkiye’nin gittiği doğru yönden de rahatsızlar. Türk milleti bunları katiyen iktidara getirmeyecek. (Bu yaklaşım sahiplerinin iç sesi: Hâlbuki konu iftara katılmak değildi, ana konu askerin siyasette taraf olması ve bunu belli etmesiydi. Neyse…)

Şaşkınca yaklaşım:

Bu nasıl iş yahu. Kafam karıştı.

Meraklı yaklaşım:

Bu işler bizde böyle oluyor. Acaba demokrasisini geliştirmiş ülkelerde nasıl oluyor?

Demokratça yaklaşım:

Böyle subaylık olmaz. Ordu milletin emrindedir. Millet adına yönetme yetkisini kullanan siyasî iktidarın emrindedir ve siyaseten de tarafsızdır. Bir partinin emrine giremez. Seçimlerde taraf olamaz.

Öyle ya, şimdiki cumhurbaşkanının rakiplerinden biri yarın seçimi kazanacak olsa ve o da bir toplantıda eski cumhurbaşkanını eleştirse o paşa ne yapacak? Alkışlayacak mı yoksa protesto mu edecek?

O halde o paşa hiçbirisini yapmamalı. Üniforma içinde robot gibi olmalı.

Ya siz?

Siz olaya hangi yaklaşımla bakıyorsunuz?

Bakmıyor musunuz? O halde artık boş verin, bakmayın. Siz zaten lâyık olduğunuzu hak etmiş olacaksınız!

Okunma Sayısı: 250
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Akıllı Tahta

    Bilimin ölüme çare arayışı
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    “Gazze’ye Özgürlük” yolda

    Millet artık T A M A M diyecek

    Saadet Partisi’nin afişi söküldü; CHP afişleri kesildi

    Balkonda başka, içerde başka konuşuyor

    Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz Artı Tv’ye konuştu: Ne yapsalar yetmiyor

    Gazeteciler niye hapiste?

    İktidar her rejimde, muhalefet sadece demokraside vardır

    Üniversitelerde de korku hakim

    ByLock topunu yargıya attı

    Saraybosna'da 'Direnişin Sembolü Kudüs Paneli' düzenlendi

    ‘Afrin kahramanıdır, ama daha bir dikkatli olmalı’

    AB'den ABD'ye vergi misillemesi

    Son araştırmaya göre Türkiye’de düşmanlaştırma artıyor

    Barış endeksinde geriledik

    Büyüme beklentileri düştü

    Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye Ege uyarısı

    Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklandı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Genel

    Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz Artı Tv’ye konuştu: Ne yapsalar yetmiyor
    Genel

    Balkonda başka, içerde başka konuşuyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    24 Haziran’da ne olmalı?
    Caner KUTLU

    Demokrasi, fıtrat ve şeriata uygundur
    Genel

    Millet artık T A M A M diyecek
    Genel

    Üniversitelerde de korku hakim
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah kimi sever, kimden yanadır?
    Genel

    Gazeteciler niye hapiste?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.