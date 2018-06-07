Kışla ve siyaset yaklaşımları

Olay:

Bir generalin bir siyasetçiyi seçim döneminde siyasî propaganda yaparken ve rakiplerini eleştirirken izlemesi ve bununla yetinmeyip o konuşmayı alkışlaması olayı.

Bu haberden nasıl bir haber metni çıkar? Bakalım:

Arabistansı bir yaklaşım:

Siyaset kötü bir şey. Sizin o siyasetçi dediğiniz ise bir siyasetçi değil, Ümmetin lideri. Elbette bütün dindaşlarından ve vatandaşlarından alkış alacak. Hatta alkışlamayanın Müslümanlığından ve vatanseverliğinden şüphe ederiz.

Amigoca yaklaşım:

İşte lider dediğin böyle olur. Hem askere kendisini alkışlatıyor -ve hatta gerekirse rakiplerini yuhalatıyor- ve hem de olayı saptırıp “benim paşamı aslında benimle beraber iftar açtığı için eleştiriyorlar” diyerek buradan da bir siyasi rant ve bir prestij fırsatı devşiriyor. Helâl olsun.

Tanıdık bir yaklaşım:

Bizim paşalarımız bizden başkasına oy da vermez destek de… Zira biz “Hak”ız, rakiplerimiz ise batıl!

Müteşeyyihane (çakma demokratça) yaklaşım:

Eskiden askerî vesayet vardı. Eskiden askerler siyasetçilere kendilerini alkışlatıyordu. Demokrasiye geçtik, şimdi siyasetçi askere kendisini alkışlatıyor. Bundan güzel değişim ve hatta devrim olabilir mi?

PR’âne yaklaşım:

Paşanın iftar yemeğine katılmasından rahatsız olanlar Türkiye’nin gittiği doğru yönden de rahatsızlar. Türk milleti bunları katiyen iktidara getirmeyecek. (Bu yaklaşım sahiplerinin iç sesi: Hâlbuki konu iftara katılmak değildi, ana konu askerin siyasette taraf olması ve bunu belli etmesiydi. Neyse…)

Şaşkınca yaklaşım:

Bu nasıl iş yahu. Kafam karıştı.

Meraklı yaklaşım:

Bu işler bizde böyle oluyor. Acaba demokrasisini geliştirmiş ülkelerde nasıl oluyor?

Demokratça yaklaşım:

Böyle subaylık olmaz. Ordu milletin emrindedir. Millet adına yönetme yetkisini kullanan siyasî iktidarın emrindedir ve siyaseten de tarafsızdır. Bir partinin emrine giremez. Seçimlerde taraf olamaz.

Öyle ya, şimdiki cumhurbaşkanının rakiplerinden biri yarın seçimi kazanacak olsa ve o da bir toplantıda eski cumhurbaşkanını eleştirse o paşa ne yapacak? Alkışlayacak mı yoksa protesto mu edecek?

O halde o paşa hiçbirisini yapmamalı. Üniforma içinde robot gibi olmalı.

Ya siz?

Siz olaya hangi yaklaşımla bakıyorsunuz?

Bakmıyor musunuz? O halde artık boş verin, bakmayın. Siz zaten lâyık olduğunuzu hak etmiş olacaksınız!