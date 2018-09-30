Korkma Neşret

Bugünlerde Yeni Asya’ya daha çok destek olmak durumundayız. Bu kriz ortamında kâğıt zamlarıyla beraber gazetemiz de sıkıntılı günler geçiriyor.

Cemaat olarak hepimize büyük görev düşüyor. Özellikle günlük gazetemizi ve sonrasında aylık 4 dergimiz ve bütün çıkan kitapları mutlaka alalım. Bazı Ağabeylerimiz “elektronik ortamda okuyorum, kâğıt baskı almaya gerek yok” dese de bizler alalım ve en yakın berbere, çay ocağına, kafeteryalara hatta uçaklarda koltuk arkalarına bırakalım.

İş yerimizde Risale-i Nurlar’ı, gazetemizi ve yayınlarımızı mutlaka bulunduralım. Göğsümüzü gere gere “Ben Nur Talebesiyim” diyelim. Ayrıca toplumun sorunlarını dinleyip ilâç mahiyetindeki Yeni Asya yayınlarını arkadaşlarımıza tanıtalım.

Bir ağabeyimizde kader konusunda iş arkadaşının sıkıntı çektiğini ve imanının gideceğinden korktuğunu söylemiş ve kader ile ilgili yayınlarımızdan verip, vesvesesini izale etmiş.

Bizler de korkularımızı yenerek, toplumun ihtiyacı olan Yeni Asya yayınlarını mutlaka ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım. Bütün yayınları almaya çalışıp, etrafımıza korkusuzca anlatalım. Üstad, “En ziyade yaralananlar, siperini bırakıp kaçanlardır. En az yara alanlar, siperinde sebat edenlerdir!”1 diyor. Bediüzzaman Hazretleri’nin Sikke-i Tasdik-i Gaybi kitabındaki “Korkma, sözlerini söyle, neşrine çalış” diyen Abdulkadir Geylani Hazretleri, talebesi olan bizleri mutlaka korur. İnşallah.

Son olarak 18 Ocak 2018 tarihli Yeni Asya’daki bir yazıda yer alan fıkrayı sizlerle tekrar paylaşmak istedim:

“Bir horoz varmış. Her sabah ezan okuyormuş. Sahibi demiş ki; - Tekrar tekrar ezan okuma! Yoksa tüylerini yolarım. Bu tehdit karşısında horoz korkmuş ve kendi kendine demiş ki; ‘Zaruretler mahzurları mübah-helâl kılar. Canımı kurtarmak için ezan okumaktan vazgeçmeliyim. Nasıl olsa benden başka horozlar var. Her halükârda onlar ezan okur.’ Horoz ezan okumayı bırakmıştır artık..

“Bir hafta sonra sahibi tekrar gelir ve der ki ‘Eğer tavuklar gibi gıdaklamazsan senin tüylerini yolarım…’ Horoz bu tehdit üzerine horozluktan da vazgeçer ve tavuklar gibi gıdaklamaya başlar… Horoz tam bir ay gıdakladıktan sonra sahibi tekrar gelir ve bu kez şöyle der: ‘Şimdi de tavuklar gibi yumurtlamazsan eğer yarın seni keserim!’ Bunun üzerine horoz ağlamaya başlar ve der ki; ‘Keşke ezan okurken ölseydim!” 2

Bizler de iş hayatımızda Yeni Asya yayınları okuduğumuzu açık ve içtenlikle söyleyelim. Allah’ın Hafiz ismine sığınalım. İnşallah.

Dipnotlar:

1. Risale-i Nur Külliyatı, Mektubat s. 708.

2. http://www.yeniasya.com.tr/husnu-sahit/keske-ezan-okunurken-olseydim_452266