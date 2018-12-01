AIDS’den 40 milyon kişi öldü

AIDS konusunda ciddÎ ilerlemeler kaydedildiğini söyleyen Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, “Ancak bugün hâlâ HIV ile yaşayan her 4 kişiden 3’ünün bu gerçeği bilmediği tahmin ediliyor” dedi.

Dünya genelinde yaklaşık 40 milyon kişinin bugüne kadar AIDS nedeniyle öldüğünü, 2017 rakamlarına göre 37 milyon insanın HIV ile yaşadığını söyleyen Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, HIV ile yaşayan her 4 kişiden 3’ünün de hâlâ bu durumundan haberdar olmadığını belirtti. 1 Aralık Dünya AIDS Günü’nün bu yıl ki temasının ‘Durumunuzu bilin’ olduğunu anlatan Ateşoğlu, “Amaç, bu kişilere ulaşarak onları bilgilendirmek, kaliteli bakım ve önleme hizmetlerini ulaştırmak” dedi.

“Durumunuzu bilin”

AIDS hakkında farkındalık oluşturmak, HIV ile mücadele eden insanların birbirlerine destek olması ve bu hastalıktan dolayı vefat edenlerin anılması amacıyla her yıl 1 Aralık’ta dünya genelinde faaliyetler düzenleniyor.

Bu yıl ‘Durumunuzu bilin’ temasıyla gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında kişinin durumunu bilmesinin önemi vurgulanacak. HIV testlerine erişimin önündeki tüm engellerin kaldırılması için çağrıda bulunulacak.

HIV TESTİ YAPTIRAMIYORLAR

‘Durumunuzu bilin’ temasının herkesi HIV hakkında kendi durumlarını bilmeleri için teşvik ettiğini belirten Prof. Dr. Ateşoğlu, “Dünya AIDS Günü’nün 30’uncu yıl dönümünde bu temanın ele alınması oldukça önemliydi. 1988 yılından bu yana elbette AIDS konusunda ciddî ilerlemeler kaydedildi, ancak bugün hâlâ HIV ile yaşayan her 4 kişiden 3’ünün bu gerçeği bilmediği tahmin ediliyor. Dolayısıyla hastalığından haberi olmayan bu kişiler hem bu konuda bir tedavi göremiyor hem de başkalarına bulaştırma riski artıyor” dedi.

MEHMET KURTULMUŞ - İSTANBUL