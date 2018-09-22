Doğru saatlerde yenilen yemek, vücuda fayda sağlıyor

Doğru zamanlama beslenme alışkanlığımızda da önemli rol oynuyor. 24 saatlik günlük yaşantımızda doğru zamanlarda yemek yediğimizde uyku saatlerimiz, hormonlarımız ve metabolizmamızı etkileyen fizyolojik yapımız da buna paralel olarak daha iyi hale geliyor ve sağlık açısından vücudumuza büyük fayda sağlıyor.

Araştırmalara göre akşam saatlerine nazaran gündüz yemek yediğimizde vücudumuz çok daha iyi çalışıyor ve metabolizmamızın formunu koruması kolaylaşıyor. Birçok insanın akşamları yemek yeme ve gece yatmadan önce atıştırma alışkanlığının olduğu bir gerçek. Ancak doğru zamanda yemek yemek kilomuzu, hormon dengemizi, kan şekerini, kolestrol seviyesini ve uyku düzenini korumamızda yardımcı oluyor.

Yemek yeme zamanlamasıyla ilgili son yapılan araştırmalarda insan sağlığıyla alakalı önemli bulgular elde edildi. Katılımcıların yarısı gündüz vakti daha kalorili besinler tüketirken, diğer yarısıysa güneş battıktan sonra daha fazla kalorili ürünler tüketti. Ancak araştırmaya katılanların hepsi genel toplamda aynı kaloriyi aldı.

12 hafta süren araştırmanın sonuçlarına göre, vücut değerleri açısından kahvaltıda daha fazla kalori alan grubun çok daha sağlıklı olduğu görüldü. Örneğin kahvaltıda daha çok yemek tüketenler, akşam yemeğinde daha çok yiyenlere kıyasla neredeyse iki katı daha fazla kilo verdi. Özellikle kolestrol ve trigliserit (kanda bulunan bir yağ türü) sevilerinde önemli ölçüde farklar görüldü.

Kahvaltıda daha çok yiyen grubun kan şekeri oranı da gün boyunca daha iyi seviyelerde kaldı. Tüm sonuçlar değerlendirildiğinde gündüz daha iyi beslenen ve akşamları az yiyen kişilerin şeker hastalığı, kalp rahatsızlıkları ve metabolik sendrom (kalp damar hastalığı risk faktörünün kümelendiği hastalıklar grubu) gibi daha az sağlık sorunu yaşadığı tespit edildi. Bunun yanında kahvaltıyı iyi yapan kişilerin daha az öğün atladığı görüldü.

Konuyla alakalı yapılan ikinci bir araştırmadaysa, denekler için özel bir öğün hazırlandı. Aynı kaloriye sahip bu özel öğünü kimi denekler gündüz, kimileri de akşam vakti tüketti. Buna göre, gündüz yemek yiyenlerin, akşam vakti yiyenlere kıyasla kan şekeri oranı ve metabolizmayla alakalı bir takım konularda vücutlarında daha iyi sonuçlar elde edildi.

Gündüz ye, gece rahat uyu

Gündüz yemek yemenin olumlu etki ettiği bir diğer konuysa uyku düzeni. Araştırmalar, gündüz yemek yiyenlerin daha iyi bir uyku düzenine sahip olmasının yanı sıra daha kolay uykuya daldığını ve gece uyumaya meyilli olduğunu gösteriyor. Düzenli uyku saatlerine sahip olan kişilerin daha mutlu, daha sağlıklı ve daha sakin insanlar olduğu da araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar arasında.

Araştırmada farklı bir uygulamaya daha başvuruldu. Bazı deneklerden kahvaltılarını 90 dakika geç yapmasını ve akşam yemeğini de normal saatten 90 dakika daha erken yemeleri istendi. Bu kişilerin vücutlarındaki yağ kaybı, önceki yeme alışkanlıkları dönemine göre iki kat fazla oldu. Tüm bu araştırmalar gündüz vakti yemenin daha sağlıklı olduğunu gösterse de, deneklerin yüzde 57'si uzun vadede sadece belli saatlerde yemek yemenin pratik olmadığını söyledi.

Elbette tüm bu araştırmalar ve sonuçlar kişinin yaşına, geçmiş yaşamına ve alışkanlıklarına göre değişkenlik arz edebilir. Gündelik hayattaki bazı alışkanlıkları değiştirmek de göründüğü kadar kolay değil. Ancak iş yaşamıyla ailevi hayatınız nasıl olursa olsun, kahvaltı ve öğle yemeğinde sıkı yemenin, akşam ve gece saatlerinde kalorisi düşük ürünler tüketmenin sağlık açısından gözle görülür faydaları olduğu tıbbi açıdan kanıtlanmış durumda.