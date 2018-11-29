Florür yararlı mı, zararlı mı?

Son yıllarda florürün ağız ve diş sağlığı için kullanımında bazı değişiklikler ve aynı zamanda sansasyonlar oldu.

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Okullarda çocuklara ücretsiz flor uygulamaları tavsiye edilirken florür ihtiva etmemesiyle öne çıkan ağız bakım ürünleri de piyasaya sürüldü. Bu karmaşadan çıkmak üzere florüre ve etkilerine yakından bakalım. Gazete Duvar’da yer alan habere göre, son yıllarda sistemik yolla alınan florürün en çok böbreklerde ve daha sonra beyin-omurilik sıvısında birikmeye başladığı, daha doğrusu buralardan atılımının yavaş olduğu ve özellikle böbrekleri yorduğu biliniyor. Lâkin bir diğer hesaba katılması gereken bilgi, florürün, ne yolla alınmış olursa olsun uzun vadede dişlerden çözündüğü. Yani geçmiş yıllarda kontrollü olarak en yoğun etkiyi almak üzere çocuklara verdiğimiz flor tabletleri bile onları birkaç yıla kadar korudu, diş minelerini yeniden florüre doyurmak gerek. Florürlü diş macunları ve ağız bakım suları kullanılması, yüksek çürük risk grubunda iseniz diş hekimi tarafından dişlere yoğun florür uygulamaları yapılması en uygunudur. 6 yaşından büyük çocuklarınıza okullarda florür uygulanmasından ise çekinmeyin. Daha küçük çocuklarda bütün florürün yutulması riskine karşı klinikte uygulama yapmak daha güvenlidir.