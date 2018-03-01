Kalp krizi sırasında 8 tedbir

Kalp krizinin ilk belirtileri göğüste sıkışma hissi, yanma, hazımsızlık, nefes darlığı, solgunluk, terleme ve yorgunluk olarak göze çarpıyor.

Ancak kalp krizlerinin dörtte biri, herhangi bir belirti vermeden ortaya çıkabiliyor ve bazı hastalarda ilk belirti kalp krizi olabiliyor. Sonuç ne olursa olsun, kalp krizine benzer şikâyetlerin ise ciddiye alınması gerekiyor. Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Cegerğun Polat, kalp krizi belirtileri yaşandığı sırada alınması gereken 8 tedbir hakkında bilgi verdi.

Zaman çok çok önemli!

Kriz esnasında zaman çok önemlidir. En kısa zamanda mutlaka bir sağlık kuruluşuna ulaşılmalıdır. Hasta, kendi başına hastaneye gitmeye ve kesinlikle yürümeye, merdiven çıkmaya devam etmemelidir. Çünkü aktiviteye devam etmek zaten oksijen alamayan kalbin, oksijen talebini daha da arttırması demektir. Bu sebeple kriz durumu ortaya çıktığı anda bazı tedbirler alınmalıdır.

Kriz anında alınacak tedbirler

lKalp krizi belirtileri başladığı hissedildiği anda, mutlaka bulunduğunuz yere oturup dinlenin ve ayakta durmayın.

lÜzerinizde gömlek ve kravat varsa, gömleğin yaka bölgesini ve kravatı gevşetin, ferahlamaya çalışın.

lYanınızda aspirin tableti varsa onu çiğneyin.

lKriz yalnızken sizi yakalamışsa, telefonunuz varsa en yakınınızı arayın ya da ambulans yardımı isteyin.

lBaş dönmesi ve bayılma gibi şikâyetler oluşmuşsa kuvvetli bir şekilde öksürmeye çalışın. Bu, kalp atımını hızlandıracaktır.

lYanınızda ilk yardım konusunda deneyimli biri varsa yardımcı olacaktır. Ancak eğer yanınızdaki kişi bu konuda herhangi bir eğitim almamışsa, size müdahale etmesine izin vermeyin ve ambulans çağırmasını söyleyin.

lPencere ve kapıları açıp oksijen almayı sağlayın.

lKrize araç içerisinde yakalandıysanız, hemen aracı kenara çekip yardım isteyin.

İstanbul – Mehmet Saygıner