Sağlık Bakanlığı'ndan yeni proje

Sağlık Bakanı Koca, sağlık kuruluşlarının ihtiyacı olan tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinin daha hızlı ve uygun fiyata tedarik edilmesi için hayata geçirilecek "sağlık market" projesiyle yerli üreticinin destekleneceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık kuruluşlarının ihtiyacı olan tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinin daha hızlı ve uygun fiyata tedarik edilmesi için hayata geçirilecek "sağlık market" projesiyle yerli üreticinin destekleneceğini belirterek, "Gerek değişik ölçeklerde üretici, ithalatçı ve bayilerin ihaleye katılımının mümkün olması gerek yerli üreticiye yüzde 15 fiyat avantajı sağlanması yerlileşme ve millileşmeyi güçlendirecek, tekelleşme ihtimalini ise kaldırmış olacaktır." dedi.

Bakan Koca, hastanelerin tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinin tedarikinde toplu alımlar yerine sık alımların öngörüldüğü "sağlık market" projesine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Elektronik ortamda açık ihale yapılacak

Sağlık marketten yapılacak alımların elektronik açık ihale yöntemiyle gerçekleşeceğini belirten Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proje uygulamaya geçtiğinde, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı tarafından ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeler, rekabet şartları sağlanarak tüm isteklilere açık ihaleler, e-ihaleler yoluyla temin edilecektir. Uygunluk değerlendirmesinden geçen tüm tedarikçilere ait ürün grupları ilan edilip görülebilecek, tüm sağlık tesisleri kendi ihtiyaçlarını belirleyecek ve bu miktarlar üzerinden ihaleler gerçekleştirilecektir. İhalesi tamamlanan ürünler, tedarikçiler tarafından ihale sözleşmesine uygun olarak ilgili sağlık tesislerine teslim edilecektir.

Sağlık market nasıl çalışacak?

Sağlık marketin çalışma sistemi hakkında da bilgi veren Koca, sağlık market üzerinden yapılacak alımlar için ön muayene sonucunda bir tedarikçi havuzu oluşturulacağını söyledi.

81 il için belli periyotlarla ayrı ayrı (kısmi teklife açık) ihaleler yapılacağını aktaran Koca, "Her ihaleye gerek üretici gerek ithalatçı gerekse bayiler düzeyinde katılım olabilecektir. İl, bölge ve ülke bazında değişik ölçekte teklif verilmesine engel bir husus bulunmadığından bayilik sistemi zarar görmeyecektir. Ölçekleri doğrultusunda her firmaya açık bir tedarik modeli söz konusudur." dedi.

Yerli firmalara yüzde 15 fiyat avantajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık market uygulamasıyla, Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen 'Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi'nde yer alan ve "Yerli Malı Belgesi" bulunan ürünlere, alımlarda yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacağına dikkati çekti.

Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi ülkemize CE belgesi olan tıbbi ürünler girebilmektedir. 'Sağlık market' uygulaması ile tedarik edilecek tıbbi ürünlerde, Bakanlığımız tarafından ön muayene ve uygunluk değerlendirmesi için gerekli test metotları ve cihazları belirlenmiştir. Bu, kalite bariyerinin güçlenmesini sağlayacaktır.

Sağlık market 3 fazda hayata geçecek

Daha hızlı tedarik, uygun fiyat ve etkin stok yönetimi hedeflenen proje 3 farklı fazda hayata geçirilecek. Sık tüketilen, satın alma ve iş gücünün büyük kısmını oluşturan malzemelerin temiminin kolaylaştırılması ve yüzde 20 olan mevcut yerlilik oranının artırılması en büyük hedefler arasında yer alıyor.

Projenin ilk etabı için tüm sağlık tesislerinde miktar olarak yüksek tüketime sahip 113 kalem basit tıbbi sarf malzemesi belirlendi. Teknik özellikleri, muayene kriterleri ve tüm analiz çalışmaları yapılan ürünler için Devlet Malzeme Ofisine (DMO) de bildirim yapıldı.

DMO Genel Müdürlüğü tarafından yazılım ve mevzuat çalışmaları tamamlandığında, projenin 100 günlük eylem planı kapsamında yer alan ilk fazı hayata geçirilmeye başlanacak.

Sağlık market uygulamasının ikinci etabı için branş hekimleri ve alan uzmanları tarafından 400 kalem tıbbi sarf malzemesinin teknik şartname, tedarikçi, tüketim ve fiyat analizlerine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Toplam tüketim tutarı içerisinde yaklaşık yüzde 18'lik paya sahip ürünlerin 2019 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Uygulamanın son etabı için alıma konu edilecek 100 kalem jenerik ilaç belirlenirken standart teknik şartnameler de oluşturuldu. Ürünlerin giriş standartlarına uygunluk değerlendirme kriterleri ve uygulama yöntemleri belirlendi.