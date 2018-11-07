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7 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Soğuk havalar migreni tetikliyor mu?

07 Kasım 2018, Çarşamba 01:12
Pek çok migren hastası hava değişimine karşı duyarlıdır. Liv Hospital Ulus Nöroloji Uzmanı Dr. Aylin Öztürk, migreni tetikleyen durumları anlattı.

Hava durumu değişikliklerinin tam olarak hangi mekanizmayla migren tipi ağrılarını tetikledikleri tam olarak bilinmiyor. Ancak, beyindeki kimyasal dengeyi etkilediği düşünülüyor. Özellikle soğuk havayla tetiklenen baş ağrıları sinüs problemleri olarak yorumlanabiliyor. Bazen de diğer kolaylaştırıcı faktörler bilinmediği için soğuk ya da sıcak hava sorumlu tutulabiliyor. Bu sebeple migren teşhisinin netleştirilmiş olması ve diğer ağrı kolaylaştırıcı faktörlerin de bilinmesi ağrıdan korunmada büyük önem taşıyor.  Migren hastaları mutlaka baş ağrısı günlüğü tutmalı. Bu günlükte her ağrı atağının ne zaman olduğunun ve ne kadar sürdüğünün, varsa iklimle ilgili bir tetikleyici olup olmadığının da belirtilmesi gerekiyor. Buna göre, örneğin soğuk ve rüzgârlı havalarda migreni tetiklenen kişilere evde kalmaları, saçlarını ıslak bırakmamaları, böyle günlerde daha erken dönemde ilâç almaları, beslenme, bol sıvı alımı ve stres kontrolü açısından daha dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Bu tedbirlerle migren krizlerinin şiddeti azaltılabiliyor.

İstanbul – Musa Aydın

 

Etiketler: migren
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