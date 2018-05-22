Susuz kalmayın

Oruç ile birlikte vücudumuzun susuz kalmaması için Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy, tavsiyelerde bulundu.

Ramazan ayı’nda16 saatten uzun bir süre aç ve susuz kalıyoruz. Şekeri düşen hastalar dışında hemen tüm hastalar için açlık aslında çok faydalı olabilir. Ancak susuzluk bir çok hasta için riskli olacaktır. Hatta sağlıklı insanlar için bile bu kadar susuz kalmak oldukça zordur. Vücudunuzun susuz kalmaması için Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy, dikkat edilecek tavsiyelerde bulundu.

İftarda çok çeşit ve fazla yemeyin

Bu aslında doymadığımız için değil hepimiz iftarda çok az yiyerek doyabildiğimizi biliyoruz. İftarda fazla yemenin en önemli sebebi Ramazan’ı bir açlık ve arınma ayı değil de, ziyafet ayına dönüştüren kültürden kaynaklanıyor. Masanıza yiyecek bulamayan fakirleri davet edin onlara bol bol ikram ediniz, tavsiyesini biz farklı şekilde anlayıp uygulayınca iftarda yenenlerin dozu kaçıyor.

Tereyağ ve zeytinyağı tüketin

Şunu aklınızdan çıkarmayın proteinden zengin gıdalar sindirilirken kendi ağırlığının 5 katı, şeker ise metabolize edilirken alınan miktarın 15 katı kadar suya ihtiyaç duyar. Sonradan su ihtiyacını artırmayan tek besin grubu yağlardır. Hakiki tereyağı ve zeytinyağı gibi yağları kullanabilirsiniz. Tereyağı yiyecekseniz, yağın elde edildiği sütü veren hayvanın GDO lu hazır yem ile beslenen bir çiftlik hayvanı olmadığından emin olun. Her durumda tereyağı gibi doymuş yağları yerken biraz temkinli olmakta fayda var.

Yemekleri doğru seçin

Yediklerimizin içinde şekerli, tuzlu, baharatlı ya da proteini yüksek olan gıdalar metabolize olurken çok fazla suya gereksinim duyar. Bu su gereksinimi sindirim ile 8-10 saat sonra pik yaptığı için yediğiniz yanlış gıdalar sahurda ne kadar su içerseniz için sizi ertesi gün susuz bırakır. Sahurda yenilen şekerli ve tatlı gıdalar da hem kan şekerinizin ertesi gün çabuk düşmesine neden olacaktır hem de şeker sindirilirken ve enerjiye dönüşürken çok fazla suya ihtiyaç duyar.

Sahurda yemek yedikten sonra fazla su içmeyin

Mideniz dolu iken onları sindirecek enzimleri su ile iyice seyrelttiğiniz için sindirim zorlaşıyor ve mide de tıka basa dolu olduğu için de yatınca reflü oluyor. Üstelik yediklerinizin sizi susatmaması için içtiğiniz bardaklar dolusu su da o anda işe yaramıyor. Sahurda içilen su 3 saat gibi kısa bir sürede idrar ile atılıyor.

MEHMET SAYGINER - İSTANBUL