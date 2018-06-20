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Susuzluk kalp krizine götürebilir

20 Haziran 2018, Çarşamba 23:46
Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mahmut Fatih Güneş, “Kalp ve tansiyon hastaları, ağır yemeklerden kaçınmalı, bol bol su içmeli, çünkü su kaybı krize dâvetiye çıkarabilir” diyerek uyarılarda bulundu.

Sağlıklı insanlarda dahi hastalık sebebi olabilen sıcak havalar özellikle kalp sorunu olanlar için büyük risk oluşturuyor. İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mahmut Fatih Güneş, “Kalp ve tansiyon hastaları özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamalı, ağır yemeklerden kaçınmalı, bol bol su içmeli, çünkü su kaybı krize dâvetiye çıkarabilir” diyerek sıcak havalarda alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi.

Böbrek fonksiyonlarını bozabilir

Damarlarda bulunan sıvı hacminin azalması, kanın akışkanlığının ve böbreklerden geçen kan miktarının ile kalp yetersizliğine sebep olabilir. Sıcak azalmasına sebep olur. Bu durum özellikle sıcak havalarda yeterli sıvı alınmadığı takdirde böbrek fonksiyonlarını bozabilir. Vücut bunu dengelemek için böbrek ve böbreküstü bezlerinden maddeler salgılar, bu durum da damarların büzüşmesine, kalp hızının değişmesine ve ani tansiyon yükselmeleri havalarda görülen aşırı sıvı ve elektrolit kaybı kan basıncının aşırı düşmesine, hayatî organlarda kan akımında azalmaya ve bayılmalara yol açabilir.

Stent takılanlar risk altında

Kalp krizleri yaz mevsiminde daha sık görülür. Bunun en önemli sebebi vücuttan tuz ve elektrolit kaybı ile birlikte yeterli sıvı alınmaması sonucunda meydana gelen kanın pıhtılaşma eğiliminde artış olmasıdır. Özellikle kalp krizi geçirmiş, stent takılmış ya da by-pass ameliyatı olmuş kalp hastaları için daha dikkatli olmalıdır. Aynı şekilde ritim bozukluğu olan veya ritim bozukluğuna yatkınlığı olan kimselerde elektrolit dengesizliğine bağlı aritmiler (kalp atışı değişiklikleri) gelişebilir. Bu durum yaşlı kimselerde ve diyabet ve böbrek hastalığı gibi ilâve hastalıkları olanlarda daha da belirgin olabilir.

İlâçların da mevsimi var

Sıcak havalarda diğer önemli hasta grubu hipertansiyonu olan ve ilâç kullananlardır. Bu hastalarda yetersiz sıvı alınması ani tansiyon düşmelerine ve böbrek fonksiyonlarında bozulmalara yol açabilir. Tansiyon düşürücü ilâç olarak diüretik adı verilen idrar söktürücü ilâçlar da su ve elektrolit kaybına sebep olur. Dolayısıyla yaz aylarında diüretik (hipertansiyon ilâçları) kullanan hastalarda su ve elektrolit kaybı aşırıya kaçabilir. Bu da dolaşımı olumsuz etkileyeceğinden vücut ısısının korunmasını zorlaştırır..

Alınacak tedbirler

Yaz aylarını sağlıklı geçirebilmek adına alınabilecek tedbirleri şöyle sıralayabiliriz:

• Kıyafet seçimi mevsime uygun olmalı, açık renkli, rahat ve bol, hava geçirgenliği olan ve terlemeyi arttırmayan giysiler tercih edilmelidir.

• Günde ortalama 2,5-3 litre su tüketimine özen gösterilmeli, gün içerisinde susamadan su içilmelidir.

• Soda ve maden suyunun kontrolsüz tüketimi tansiyonu yükselteceği gibi kalp yetersizliği bulgularının da ortaya çıkmasına ya da ağırlaşmasına sebep olabileceğinden tüketiminde dikkatli olunmalıdır.

• Ağır, yağlı ve bol kalorili yemekler yerine hafif, lif muhtevası yüksek sebze ve meyveden zengin yiyecekler tercih edilmelidir.

• Az ve sık aralıklarla beslenilmeli, bir öğünde aşırı yemekten kaçınılmalıdır.

• Güneş ışınlarının dik geldiği özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca açık havada dolaşılmamalıdır.

• Kalp hastalarının yaz mevsiminde de egzersiz yapması gerekeceğinden serin saatlerde ve açık havada egzersize özen gösterilmeli, ağır egzersizlerden kaçınılmalıdır. Seyhan Şentürk  - İstanbul

Etiketler: kalp krizi, susuzluk, böbrek, sağlık
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