Yanlış tüketilen bitkiler zehir olabilir

Sağlıklı bir hayat sürmek için bitki ürünlerine rağbetin arttığını söyleyen Beslenme ve Fitoterapi uzmanı Başak İnsel “Bilinçsiz tüketilen her şey gibi bitkisel yöntemlerle tedavi de sağlığımızda kalıcı hasarlar bırakabilir” dedi.

Halk arasında ‘Geleneksel tedavi’ olarak bilinen bitki karışımlarıyla tedaviye olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu tür karışımları ya da bitkiyi aldığımız kişinin alanında uzman olması büyük önem taşıyor. Tedavi ile ilgili herhangi bir bilgisi olmayan aktarlardan, denetimsiz medya kanallarından ve internet ortamından temin edilen ürünler ölümlere dahi sebep olabiliyor. Her şeyin fazlası gibi bitkinin de dozajının çok önemli olduğunu dile getiren Beslenme ve Fitoterapi Uzmanı Başak İnsel, gereğinden fazla kullanılan maddelerin vücudumuzda kalıcı hasar yapabileceğini söyledi.

Fazlası zarar

İnsel sözlerini söyle sürdürdü: “En çok tartışılan örneklerden biri Sinemaki yaprağı çayıdır. Form çaylarında sıkça karışımıza çıkan Sinemaki, özellikle kabızlık tedavisinde sıklıkla kullanılıyor. Ancak 3 haftadan fazla tüketilmesi durumunda bağırsakta kalıcı tembelliğe sebep olup kronik kabızlığı daha da fazla tetikleyebilir. Zencefil ise soğuk algınlığı, mide ve bağırsak rahatsızlıkları ile diyabet üzerine olumlu etkileri biliniyor. Ancak bu şifalı bitki, safra salgısını arttırdığı için safra kesesiyle ilgili rahatsızlığı olanların uzman kontrolünde tüketmesi şarttır. Ek olarak her türlü tedavi de bitkiyi analizleri yapılmış güvenilir kaynaklardan, bir uzmana danışarak tüketmek hem zararı yok etmek hemde yararı maksimuma çıkarmak açısından çok önemli.”

Bitki çaylarıyla nasıl tedavi olunur?

Havaların soğuması ile kış mevsimi kendini iyice hissettirmeye başladı. Özellikle bu mevsimde hastalıklardan korunmak için bitki çayları tüketimi artıyor. Bu tür çayların düzenli kullanımının tedavi olabileceğini dile getiren Beslenme ve Fitoterapi Uzmanı Başak İnsel, “İnsanımızdaki büyük problemin hızlı çözüm vaad eden tedavi yöntemlerine yönelip sabırla düzenli bitki çayı tüketiminde başarılı olamamaları olduğunu ve hastalık başımıza gelmeden korunma yöntemi olarak bitki çaylarının öneminin farkında olmadığımızı” söyledi.

NİHAT ORHAN - İSTANBUL