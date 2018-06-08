Bir kaç sualime lütfen cevap verir misiniz?

1- İstişâre, “Yapacağın işi önce onlarla meşveret et. Eğer karar verirsen azmet ve artık Allah’a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.”, (Al-i İmrân Sûresi, 159.) “Onların aralarındaki işleri, istişare iledir.” (Şûrâ Sûresi, 38.) gereği farz değil midir?

2- Hakkında vahiy olmayan bütün meselelerde Sahabe-i Kiram ile istişare eden ve meşvereti emreden âyetlerin bir kısmını aşağıda nakledeceğimiz hadislerle tefsir eden Peygamber Efendimiz (asm), düşüncesinin aksine çıkan kararlara harfiyyen uyduğuna göre meşveret sünnet değil midir?

“Tedbirli kimse, işinin ehli olana danışıp, ona göre hareket eder.” (Ebu Davud)

“İstişare, pişmanlığa karşı kaledir. İnsanı pişman eden, kendi görüşündeki ısrardır. Akıllıya danışıp onu dinleyen, doğruyu bulur, dinlemeyen pişman olur” (İ. Maverdi.)

“İstihare eden mahrum kalmaz, istişare eden pişman olmaz.” (Taberani)

3- Sahabe-i Kiram, özellikle Hulefa-i Raşidin istişareyi pratik hayata geçirmede şaheser örnekler vermişlerdir. Hz. Ebu Bekir ve Ömer (ra); istişare etmek üzere Hz. Ali, Hz. Osman, Abdurrahman b. Avf, Muaz b. Cebel, Ubey b. Ka’b, Zeyd b. Sabit ve diğer ashabtan oluşan birer müşavere heyeti…” (İbn Sa’d, et-Tabakat.) oluşturmamışlar mıdır?

4- Tabiinler, tebe-i tabiinler, müceddidler, müçtehidler silsilesi farz ve sünnet olan istişareyi anlatmamışlar, yapmamışlar mı?

5- Çağımızın en büyük müfessiri, âlimi, müçtehidi, müceddidi Bediüzzaman da, Asr-ı Saadet meşveret modelini çağımıza taşıyarak, bütün boyutlarıyla anlatarak, uygulayarak ve “Her meselemizde emir, Risale-i Nûr’un şahs-ı mânevîsini temsil eden has şakirtlerin (talebelerin) ve sizlerindir. Benim de şimdi bir reyim var” (Hizmet Rehberi, s. 175.) dememiş midir?

6- Bediüzzaman’ın Risale-i Nur’da ortaya koyduğu meşveret sistemini mahal, ilçe, il, bölge ve umumî meşveret olarak ihya edip, aynı zamanda günümüz Müslümanlarına güzel bir örnek olmuyorlar mı?

7- Meşveret edenler isabet ederlerse iki, etmezlerse bir sevap aldıklarını; meşverette hükmün ekseriyete göre verildiğini biliyor musunuz?

8- Peygamber Efendimizin (asm) irtihalinden hemen sonra bir rivayette Beni Saide-i Sakife’de toplanan otuz üç bin (33.000) Sahabi halife seçmek için istişare ederken ortaya üç görüş, üç grup çıktığını hiç duydunuz mu?

9- 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde kime oy vereceğinizi meşveret ettiniz mi; kiminle ettiniz?

10- Eğer etmemişseniz ve etmeyi de düşünmüyor veya böyle bir sisteminiz ve imkânınız yoksa; bütün işlerini meşveretle yürüten; 24 Haziran’da Millet İttifak’ı içindeki DP’yi desteklemeyi ittifakla kararlaştıran Yeni Asya’nın meşveret kararını tenkit etmeye nasıl cesaret ediyorsunuz?