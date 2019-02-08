Hastalıkların hikmetleri

Fatma Şahin…

Radyo programcısı, engelliler rehabilitasyon merkezi aile danışmanı, en önemlisi “Engelleri aşan” bir engelli. Ama güçlü bir iradenin sahibi.

Bundan sonrasını Fatma Şahin’den dinleyelim:

“Ben bir ara çok hastalanırdım. Çünkü bunalıyorsun, bir şeyle ilgilenmiyorsun, bir işe yaramadığını hissediyorsun. Sanki süreni doldurmuşsun, her şey bitmiş. Sürekli bir yerlerim ağrıyordu. Doktora gidiyoruz, tabiî ki hastalık çıkmıyor, çünkü stresten bunlar. Adeta hastalık hastası olmuştum. Ama doktordan her seferinde kendimce eli boş dönmekten o kadar yorulmuştum ki. Kızıyordum da. Keşke bir hastalığım çıksa diye bekliyordum. Yani ciddî bir hastalığım olsun, ben de çok yaşamadan gideyim. Bu hale gelmiştim.

“Evde bir şey yapmadan oturunca çok boş vakti oluyor insanın. Ben de o boşluğu okuyarak değerlendirmeye çalıştım. Çok okudum. Cidden çok okudum. Hastalar Risâlesi’ni okudum. Bir de benim gibi hasta olanlarla ilgili Hadis-i Şerifler çok ilgimi çekiyordu. Çok büyük moral oluyordu bana onlar. Aslında bu da başka bir süreçti. Yani hastalığımı kabullendikten sonra ilk olarak şöyle düşündüm. Bu belki de bana verilmiş bir cezadır. Ya da belki de aileme verilmiş bir cezadır. Sonra şöyle bir dönem başladı; iyi ki hastalanmışım, yoksa kim bilir o sağlığı nasıl yanlış şeylerde heba edecektim. “Ve yine okumaya sarıldım. Bilmezsiniz siz, bir ara uçacaktım neredeyse!”

Doktorların Bediüzzaman’ın yazdığı Hastalar Risâlesi hakkındaki tesbitlerinden bazılarını ana başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz:

• Hastalıkların da namaz, oruç ve diğer ibadetler gibi ibadete vesile olduğunu ve ondan istifade etmemiz gerektiğini,

• Hastalık vasıtasıyla, Şafî ismine mazhar olunduğunu,

• Hastalıkların insanın yüzünü asıl hayat olan ebedî hayata çevirmesi lüzumunu,

• Sıhhatin ehemmiyetini hissettirmekle, Allah’ın bize verdiği nimetleri hatırlatıp şükrümüzü arttırmamız hususunu,

• Ölümü hatırlatmakla, bu dünyanın fani olduğunu ve ona aldanmamızın büyük bir helâket ve felâket olduğunu,

• Hastalıkların, insanlar arasında ki hürmet, merhamet ve sevgi tohumlarını yeşerttiğini, ayrıca eski dostluk ve muhabbetleri tazelediğini,

• Hastalığı arttıran ve ikileştiren merakı kaldırmakla, hastalığı hafifletmenin yollarından önemli bir ipucunu da bizlere ders verir.