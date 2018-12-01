Ümitsizlik ve vesvesenin tedavi yolları

Gen, hormon ve beyin arasında da şaşırtıcı bir irtibat vardır.

150 senelik araştırmalar, kanımızda dolaşan bu kimyevî hormonlar; acıkma, dağınıklık, cinsel hayat, çocuk doğurma, şizofren, nevroz, kabiliyet, zekâ, solaklık, zayıf kalblilik vesâire üzerinde etkilidirler.

Tıp otoriteleri dışarıdan alınan darbe ve mikroplar hariç, psiko-somatik, psikiyatrik, nevrotik, şizofrenik, kısaca psikolojik bütün hastalıkların kaynağının “sters, moral çöküntüsü, ümitsizlik, yeis” olduğuna hemfikir.

Kanser (seretan) gibi, yukarıda bazıları sıralanan psikosomatik hastalıkların sebebi ümitsizlik ve vesveseden kurtulmanın yollarını birkaç maddede özetleyeceğiz:

“La taknetu min Rahmetillah/Allah’ın rahmetinden ümid kesmeyin”1 âyetini okuyup hakikatini anlamak, özümseyerek yaşamak.

“Sünnet-i Seniyyeye mutlaka ittiba etmektir. Zira, Sünnet-i Seniyye’ye ittiba, “vesveseden kurtarır.” 2

Risale-i Nur; iman hakikatleriyle ümit, zikir, duâ, şükür, muhabbet, şefkat, sabır, tevekkül gibi olumlu bütün duyguları yerleştirir; adavet, vesvese, korku gibi olumsuz duyguların ileri derecesi olan nevrotik, şizofrenik, psikosomatik bütün manevî, psikolojik ve sosyal hastalıklarımızı da tedavi eder. Ümitsizlik, şizofren, nevroz gibi psikosomatik hastalıkları doğuran sebepleri ortadan kaldırmaktır. Bizzat tecrübe edilmiştir: Şizofrenin ağır ilâçlarını alan, uyuşma derecesine gelen bir hasta, ilâçları terk ederek güçlü bir irade, yani, şiddetli bir istek ve arzu ile şu metodu uygulamıştır:

Çalışma, çalıştırma sistemi ve programını bilemediğimiz alet, cihaz ve makineler, elektrik bizi çarptığı gibi; mana ve mahiyetini bilemediğimiz vesvese de, bizi şizofrenik ve nevrotik hastalıklara sürükler.

“Ey maraz-ı vesvese (vesvese hastalığı) ile mübtelâ! Biliyor musun vesvesen neye benzer? Musîbete benzer; ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür; küçük görsen, küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder; havf etmezsen hafif olur, mahfî kalır. Mahiyetini bilmezsen devam eder, yerleşir; mahiyetini bilsen, onu tanısan, gider.” 3

Bediüzzaman, 21. Söz’ün 2. Makamı’nda vesvesenin açtığı şizofrenik, nevrotik hastalık ve yaraları beş vecihle tedavi eder. Bununla ilgili bizzat yaşadığımız bir hatıra:

Bir genç, “Aman nevroz, şizofren oldum, ölümden, herşeyden korkar oldum. On doktora gittim, hepsi de ağır ilâçlar verdi, beni uyuşturdu. Dediler ki, bu vesvese hastalığının ilâcı buradadır…”

O gece umumî ders vardı, 21. Söz’ün 2. Makamı’nı okuduk. Ertesi gün geldi, “Üç aydır ilk defa gözüme uyku girdi, dün dersten sonra yattım, rahat bir uyku uyudum!” dedi. Ve bunun ardından Risale-i Nur Külliyatı’nı takım olarak aldı, okumaya başladı…

Dipnotlar:

1-Zumer Suresi, 53. 2-Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 448. 3-Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 248.