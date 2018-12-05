"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Akademi dünyasında Teşkilât-ı Mahsusa

Atilla YILMAZ
05 Aralık 2018, Çarşamba
TEŞKİLÂT-I MAHSUSA - 2

Bugün bile gizliliğini ve büyük ölçüde bilinmezliğini koruyan Teşkilât-ı Mahsusa ile ilgili akademik çalışma olarak kabul edilen tek kaynak Amerikalı akademisyen Philip H. Stoddard’a aittir.

Kimi araştırmacılara göre, CIA’nın örgütsel yapılanmasına da kaynaklık yaptığı belirtilen Teşkilât-ı Mahsusa üzerine, Stoddard, 1960’lı yılların başında bir araştırma yapmıştır.

“Demokrat Parti’nin ülkeye getirdiği demokrasi ve hürriyet havası, devlet ile halk arasındaki gerilimi oldukça azaltmış. CHP döneminin Dışişleri Bakanı Hasan Saka’nın öncülüğünde başlayan Türk- Amerikan ilişkileri ‘Marshall Yardımı’ ile biraz daha rayına oturmuş gibi gözüküyor… Türkiye’nin yeniden yapılandığı bu yıllarda esrarengiz bir Amerikalı, Ford Foundation’ın desteğiyle Washingon -Ankara-İstanbul ve Washington-Mısır arasında mekik dokuyor, Türkiye ve Mısır’da eski bir gizli örgütün üyeleri ile sık sık görüşmeler yapıyordu. Yerli araştırmacılara kapalı tutulan bazı gizli kapılar Türk- Amerikan ilişkilerinin yüzü suyu hürmetine bu kişiye ardına kadar açılıyordu.’’1

Araştırmacı Philip Stoddard’ın tesbitlerine göre, bu teşkilâtın önde  gelen isimleri; “Eşref Kuşcubaşı, Aziz el Mısrî, Zübeyde Şaplı, Ahmed Salih Harb, Hilmi Musallimi, Satvet Lütfi Tozan ve Hamza Osman Erkan’’dır. 2

Philip Stoddard’ın bizim için en önemli özelliği yaptığı bu doktora çalışmasının 1911-1918 yıllarını kapsamasıdır. Zira; bir sonraki yazımızda Bediüzzaman’ın 1911-1918 yılları arasındaki biyografisini nazarlarınıza sunacağız.

“Esrarengiz Amerikalı Stoddard, elde ettiği önemli bilgileri, 11 Mayıs 1963‘te Princeton Üniversitesinde doktora tezi olarak sundu. Çalışmada 1911-1918 yılları arasında Osmanlı Hükümetleri ile Arapların münasebetlerini inceliyor, Teşkilât-ı Mahsusa’nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki faaliyetleri araştırılıyordu.’’ 3

Sahasında tek olma özelliği taşıyan ve bütün araştırmacıların kaynak olarak gösterdiği Philip Stoddard’ın Teşkilât-ı Mahsusa üzerine yaptığı en kapsamlı doktora tezinde geçen bir çok ismin arasında, Bediüzzaman ismine rastlanmamaktadır.

“Harbiye Nazırı Enver Paşa’ya bağlı olarak 1913 yılında kurulan Teşkilât-ı Mahsusa’nın daire başkanı Süleyman Askeri Bey idi. Dr. Philip H. Stoddard’a göre 1916 yılında personel sayısı 30 bin kişiye ulaşan örgüt ajanlarının büyük bir kısmı, uzmanlardan oluşmaktaydı.’’ 4 

“Teşkilât-ı Mahsusa’nın kuruluş tarihi tam olarak saptanamamıştır. Teşkilât-ı Mahsusa’ya isim veren kişi Miralay Rasim Bey olmuştur. Söz konusu örgütte Eşref Kuşcubaşı, Salim Sami, Çerkez Reşit ve Hüsrev Sami’de bulunmuşlardır.’’ 5

Teşkilât-ı Mahsusa’’ İttihat Terakki’nin Batı Trakya’ya ilişkin kararlarını uygulamakla görevli bir örgütün büyüyüp gelişmesiyle meydana gelmiştir.’’ 6 

Biz de projektörümüzü Balkan Savaşları dönemine ve Batı Trakya’da Bulgar işgali dönemine çevirerek Teşkilât-ı Mahsusa’nın Batı Trakya kadrolarına bir bakalım:

“Batı Trakya’da Bulgar işgaline karşı Mücadele eden Teşkilât-ı Mahsusa kadrosu şöyle oluşmaktadır:

Kuşcubaşı Eşref (Sencer), Binbaşı Süleyman Askeri, Yüzbaşılar; Kısıklı Cemil, İlyas Seçkin, Fahri, Akalı Kasım, Beşiktaşlı Ekrem, İhsan Eryavuz, Çolak İbrahim, Kısıklı Ali Rıza, Hilmi, Üsteğmenler; Manastırlı Halim, Fuat Balkan, Şehreminli Sadık, Ömer Lütfü Suman,Teğmenler; Beykozlu Reşat, Nişantaşlı Sıtkı, Filibeli Halim Cevat, Beykozlu Hasan,Tahsin, Refik, Besim, SİVİL İSTİHBARATÇILAR; Manastırlı Hüsrev Sami, Hacı Sami (Kuşcubaşı Eşref’in kardeşi), Çerkes Reşid (Çerkes Ethem’in kardeşi), Çakır Efe, Sabancı Hakkı, Tatar Hasan, Karakaş İbrahim, Silâhcı Hüseyin, Karagümrüklü Etem Nuri, Cihangiroğlu İbrahim, Giritli İsmail Kaptan, Mamaka Mustafa Kaptan.’’ 7 

Görüldüğü gibi, Balkanlar ve Batı Trakya ajandasında da Teşkilât-ı Mahsusa kadrolarında Bediüzzaman’ın ismine rastlanmamaktadır.

“Teşkilât-ı Mahsusa hakkında bil(ebil)diklerimiz pek az, neredeyse birazcıktır.’’ 8 diyen araştırmacı akademisyen, kaynak olarak yine Philip H. Stoddard’ı işaret etmektedir.

“Teşkilât-ı Mahsusa’yı Enver Paşa kurmuştur.’’ 9 “Bilhassa panİslâmist ve panTürkist aydınların yardımıyla amaçlanan hedeflere ulaşılmaya çalışılmıştır. Ali Başhamba, Yusuf Şetvan, Köprülüzade Fuad, Abdülaziz Çaviş, Şeyh Salih, Mehmed Âkif (Ersoy), Hoca Abdürreşid İbrahim, Cafer Seyit, Hüseyinzade Ali, Akçuroğlu Yusuf bunların başlıcalarıdır.’’ 10

Bu akademik çalışmaların hiçbir yerinde Bediüzzaman Said Nursî veya Bediüzzaman Said Kürdî adına rastlanmamaktadır.

Bir sonraki yazımızda, aynı konuya devam etmek temennisiyle... 

Dipnotlar:

1- Tibet İnal. Tarih Okulu Dergisi. Haziran-2015. Yıl.8. sayı: xxıı. Pihilip H. Stoddard, Teşkilât-ı Mahsusa, İstanbul: Arma yay. Cev: Tansel Demirel. 2- age. 3- age. 4- Gönül Güneş. Teşkilât-ı Mahsusa ve Birinci Dünya Savaşı Yıllarındaki Faaliyetleri. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri İnkılâp Tarihi Enstitüsü. Ankara-Türkiye. 5- age. 6- age. 7- Araştırmacı Yazar Ahmet Aydınlı. Teşkilât-ı Mahsusa ve Batı Trakya. Batı Trakya Online/ Batı Trakya Haber Ajansı. 8- Cemil Koçak. Ey tarihçi belgen kadar konuş! Belgesel bir Teşkilât-ı Mahsusa öyküsü. Sabancı Üniversitesi. Sanat ve Sosyal Bilimler fakültesi. 9- Mustafa Bakıroğlu.Teşkilât-ı Mahsusa yahut Umur u Şarkiye Dairesi. Dinamik Akademi, Düzenleme: A. Suna Subaşı. Baskı, Özbaran ofset, Ankara-2011, s. 48. 10- age, s. 22.

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kuvvet ‘Hak'ta olmalı

    Alım gücü düşüyor, işsizlik artıyor

    Macron artık seçilemez

    Çavuşoğlu: Türkiye NATO'dan her konuda dayanışma bekliyor

    Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham: Prens Selman bitmiş durumda

    Rusya'dan ABD'ye nükleer anlaşma cevabı gecikmedi

    Sarı yelekliler memnun kalmadı: Yapamıyorsa tekrar sandığa götürsün

    İngiltere hükümeti Parlamento'daki oylamayı kaybetti

    BM: Dünyada 132 milyon kişi yardıma muhtaç

    Fransa İçişleri Bakanından sarı yeleklilere çağrı

    ABD Rusya'ya 60 gün süre verdi

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Rusya hile yapıyor

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Anlaşma sayesinde ülke 2 sene rahat nefes aldı

    Trump: Unutmayın, ben vergi adamım

    Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in cezaları onandı

    Görme engelliler için dijital Kur'an-ı Kerim: Kalem El Basira

    Suriye konulu dörtlü zirvenin ikincisi yapılacak

    Vatandaşın sofrasında enflasyon devam ediyor

    MB: Enflasyonu ekonomideki yavaşlama düşürdü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıda gecikmeli ve acı tesbitler
    Süleyman KÖSMENE

    Kutsal geceler bid’at midir?
    Genel

    Kuvvet ‘Hak'ta olmalı
    Mustafa ORAL

    İsmailler ve İbrahimler (İsmail Fakazlı (1913-2014)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Geleceğe güvenle bakış
    Ali FERŞADOĞLU

    Kömür mü, altın veya elmas mı?
    Atilla YILMAZ

    Akademi dünyasında Teşkilât-ı Mahsusa
    Risale-i Nur'dan

    Kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz
    Raşit YÜCEL

    Abdullah Topçu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.