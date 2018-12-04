Kesitsel tomografik anjiyo 10 dakikada kalbinizin içini görebilirsiniz

Kalbin Önden Görünüşü

Yerleştirilen elektrotlar sayesinde alınan sinyaller, senkronize olarak gerçekleştirilen çekim yapılır. Verilen kontrast madde kalbi besleyen damarlar içerisindeyken yaklaşık 6 saniyeden kısa bir sürede tüm kalbin görüntüsü kesitsel olarak alınır. Film kâğıdına basılarak uzman hekimlerce yorumlanır. Şekil-IV. Hasta çekim yapıldıktan sonra normal şekilde günlük aktivitesine devam eder.

Bu yöntemde;

-Koroner( kalbi besleyen ana damarlar) damarlar detaylı görüntülenir,

-Koroner damarların tıkanıklığı, aterosklerotik plaklar ve dereceler belirlenir, -Kalbin fonksiyonel anatomisi belirlenir, -Hastada şikâyet oluşturmayan varsa, koroner damar patolojileri belirlenir, -Koroner damarların kalsiyum skor laması yapılır, - By-pass yapılacak damarların görüntülenmesi sağlanır, -Doğumsal kalp damar anormalliklerine tanı konur.

Peki, bu yöntemi seçelim mi?

Kocaman bir evet. Nedeni ne olursa olsun hayat ve yaşam çok kıymetli. Risk faktörlerimizin farkına vararak, taşıdığımız risk oranında bu testi yaptırmak güvenli bir yaşamın anahtarını bize verecektir. Risk almadan risksiz bir yaşam için. Hem kısa sürede hem de herhangi bir risk olmadan. Sadece 10 dakika gibi bir zaman diliminde.

Koroner kalp hastalığı Risk faktörleri

1. Yaş: Erkeklerde 45 yaşın üstü, kadınlarda 55 yaşın üstü veya erken menopoz

2. Cins: Erkeklerde daha sık

3. Aile öyküsü: Birinci derecede (anne, baba, kardeş) erkek akrabalarda 55 yaşından, birinci derecede kadın akrabalarda 65 yaşından önce kalp damar hastalığı, kalp krizi (enfarktüs) veya ani ölüm bulunması

4. Sigara içiyor olmak

5. Hipertansiyon (140/90 mmHg veya daha fazla veya hipertansiyon için tedavi alıyor olmak)

6. İyi kolesterolün (HDL kolesterol) 40 mg/dl’den düşük olması

7. Total kolesterolün 200 mg/dl’den fazla olması (kötü kolesterol olan LDL-kolesterolün 130 mg/dl’den fazla olması).

8. Hareketsizlik: Haftada en az 3 gün ve günde en az 30 dakika egzersize zaman ayırmalısınız (tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklet, bahçe işleri vs.).

9. Şeker hastalığı (diabetes mellitus)

10. Kilo: Bu konuda en değerli kriter, vücut kitle indeksi ve bel çevresidir. Vücut kitle indeksi, kg olarak ağırlığın, metre olarak boyun karesine bölünmesiyle elde edilir (VKİ: kg/m2). Vücut kitle indeksinin 25’in üzerinde olması veya bel çevresinin erkeklerde 102 cm, kadınlarda ise 88 cm’nin üzerinde olması, yalnızca kalp damar hastalığı riskini artırmakla kalmayıp şeker hastalığı, yağ yüksekliği ve tansiyon yüksekliği riskini de artırmaktadır.

11. Stres: uzun bir zaman sürekli strese maruz kalma, hastalığın gelişmesini kolaylaştırmaktadır.

12. Depresyon: özellikle son yıllarda depresyon da kalp damar hastalıkları yönünden risk faktörü olarak kabul edilmeye başlandı

Yukarıda saydığımız risklerden kaçını bünyemizde barındırıyoruz? Bu sorunun cevabı 1.2.3.4… İse mutlaka kalbimizin durumunu ortaya koymamız gerekmekte. İleriye dönük planlarımızın yaşanabilir olabilmesi için. Kalp sağlığımızın korunmasında etkin yöntemleri de yaşam biçimi ve felsefemiz olarak algılamamız gerekmekte.

Kalp Sağlığınızı korumak için olmazsa olmazlarımız nedir?

1- Sigaranın bırakılması. Yapılan araştırmalara göre, sigara içen bir bireyin normal popülâsyona göre kalp krizi geçirme riski 3 kat daha fazla olduğu tespit edilmiş, aynı zamanda sigara içilen ortamdan da uzak kalması şartı getirilmiş. 2- Şişmanlık da ciddi bir risk faktörü. Beslenme ve diyet uzmanı eşliğinde fazla kilolardan kurtulmak. 3- Haftanın en az dört günü, 20’şer dakika düzenli egzersiz yapmak. Tüm kas gruplarınızı çalıştıran egzersizler, yürüme, koşma, bisiklete binme ve yüzme. 4 - Hareketli bir yaşam tarzı. Merdivenleri tercih etmek, arabayı az sıklıkta kullanmak, varmak istediğiniz yere kadar yürümek. 5 - Kalp damar hastalığına genetik yatkınlığınız varsa, kardiyoloji uzmanından önlem alınması noktasında bilgi almak. 6- Tuzdan mümkün olduğunca uzak durun. Günlük tuz tüketiminiz 3-6 gr arasında olmalı.

Hipertansiyon ve kalp hastalarında bu oran günde 2-3 gr olmalıdır. 7- Kırmızı et yerine beyaz eti tercih edin. Özellikle balık tüketmeye özen gösterin. 8- Hayvansal yağ yerine, bitkisel yağları tercih etmek. Zeytinyağı, mısırözü yağı veya ayçiçeği yağı

9-Kesinlikle alkolden uzak durun. Çünkü alkol vücutta tuz tutar ve tansiyonu yükseltir.

10 - Özellikle doymamış yağ asitleri ve omega yağ asitlerinden zengin olan kabuklu yiyecekler yararlı olabilir ve kalp damar hastalığı riskinizi azaltır. 11- Yüksek kolesterol de önemli bir risk faktörü. Dolayısıyla belli aralıklarla kolesterol değerlerinizi ölçtürün. Yüksek riskli hasta iseniz LDL (kötü huylu kolesterol) 100’ün altında, HDL (iyi huylu kolesterol) de erkeklerde 40, kadınlarda 50’nin üzerinde olmalı. Trigliserid değerinizi de 150’nin altında tutmalısınız. 12- Yüksek tansiyon hastası iseniz, belli aralıklarla tansiyonunuzu ölçtürmeyi ihmal etmeyin. Tansiyonunuz 12-14 mmHg arasında seyrediyorsa, kan basıncınızı düşürmek için zararlı alışkanlıklarınızdan vazgeçin. 13-Klasik anjiyo yaptırmaktan ziyade gelin 10 dakikanızı ayırın, kalbinizin adeta fotoğrafını çektirin. Geleceğe güvenle bakın.

Sağlıklı günlere hep beraber yelken açalım, inşallah…