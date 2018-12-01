"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Bankalar sıkıntıya düşerse…

Bilal Said PARLAKOĞLU
01 Aralık 2018, Cumartesi
Ülkelerde finansal sistemin bel kemiği bankalardır.

Bankaların çökmesi ülkenin finansal gücünün azalmasına, yatırımların finanse edilememesine ve ülke parasının değer kaybetmesine sebep olur. Çünkü bütün bankalar ülkenin Merkez Bankası ile bağlıdır. Merkez Bankası da ülke finansmanını bu bankalar üzerinden gerçekleştirir.

Eğer bir banka gücünden fazla kredi verirse ve bu kredileri geri tahsil edemezse batması kaçınılmazdır. Bu yüzden milletin sermayesini muhafaza etmek için kredi alımında bazı düzenlemeler vardır. Herkes istediği gibi kredi çekemez. Ancak geri ödeme imkânı olanlara kredi verilebilir.

2008 senesinde başlayan küresel krizi hatırlıyor musunuz? Hani ABD’de mortgage (emlak) piyasası çökmüş, bunun etkisi ile bankacılık sistemi geri ödenemeyen krediler sebebiyle zora düşmüş, bazı bankalar batmıştı. Dönemin Başbakanı’nın tabiri ile bu kriz bizi “teğet” geçmişti.

2010’dan sonra alınan bazı ihtiyatî tedbirler ile hane halkının, yani vatandaşın kredi alması ve bankalara borçlanması sınırlanmıştı Döviz cinsinden borçlanmasının ise tamamen önüne geçilmişti. Bu da gayet yerinde bir tedbir olmuştu.

Vatandaşın borcunun GSYH’ye oranı yüzde 16. Bu oranın tamamı ödenmese bile bankalar tarafından tolere edilebilmesi mümkün bir oran olarak görünüyor. Yine de bu oranın sadece ikinci çeyrek (Nisan-Mayıs-Haziran) oranını belirttiğini ifade etmek lâzım. Zira üçüncü çeyrek verileri ve 2018 yıllık verileri açıklanmış değil.

Fakat özel sektör ve kamu kurumları açısından bu durum aynı değil. Kamu için kredi borçlanmasının önünde bir engel olamadığı gibi, özel sektörün de hem döviz hem de Türk Lirası cinsinden borçlanmasına bir kısıtlama getirilmemiş. Özel sektörün borç oranı, bakanın açıklamalarına göre, yüzde 65. Kamunun borç oranı ise yüzde 28.

İşte önümüzdeki esas tehlike aslında bu. Ekonomi ve Maliye Bakanı hane halkı borcunun düşük olduğunu söyleyerek bizleri rahatlatmaya çalışsa da konkordato ilân eden firmaların arttığı ve kamu borçlarının ertelendiği bir dönemde bankaların ve bankacılık sisteminin güvende olduğunu söylemek pek mümkün değil.

Bankaların, dolayısıyla finansal sistemin ve tabiî ki vatandaşın millî sermayesinin sırtında bir yük var. Eğer ithalat yapan firmalar iflâs açıklarsa ve kamu da kredi borçlarını ödemezse bankaların sıkıntıya düşmesi yakındır. Tabiî ki bu borcun sıkıntısını ve bu krizin faturasını da millet ödeyecektir.

Halihazırda vatandaş kendisinin olmayan borcun yükü altına sokulmuş durumda. Vatandaş kendisine ait olmayan bir faturayı ödemeye mecbur bırakılmamalı.

Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Polis memurunun örnek davranışı...

    Sungur Ağabey’i dualarla anıyoruz

    AIDS’den 40 milyon kişi öldü

    ‘Helâl; sıhhat, saffet, izzettir’

    G20 zirvesi krizlerle başladı

    Demokratlar Ankara’da toplanıyor

    Yargının zirvesi de yargıdan şikayetçi

    Zirveye 19 lider, 15 bin kişi katılıyor

    Macron'dan Veliaht Prens'e: Yemen'de siyasi sürece geçilmeli

    Bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi

    TürkAkım hattı Bulgaristan'dan Avrupa'ya açılacak

    CHP'li Hamzaçebi: İstanbul ve Ankara'yı alacağız

    Putin'den ABD'ye 'silahlanma' uyarısı

    ABD'den Libya'da hava saldırısı

    Gazze'de 28 Filistinli daha gerçek mermiyle yaralandı

    Avrupa'da 'sarı yelekliler' alarmı

    Selin ardından ortaya çıktı

    EURO 2020 kura heyecanı

    Yalova'da 9 saat içinde 10 artçı deprem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Delil”
    Genel

    Yargının zirvesi de yargıdan şikayetçi
    Faruk ÇAKIR

    Lütfen lambaları söndürelim!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdil YILDIRIM

    “Nur’un Kahraman Muallimi” Sungur Ağabey’i rahmetle anıyoruz
    Genel

    G20 zirvesi krizlerle başladı
    Ali FERŞADOĞLU

    Ümitsizlik ve vesvesenin tedavi yolları
    Risale-i Nur'dan

    İnşaallah çok Sungurlar çıkıyor ve çıkacak
    Süleyman KÖSMENE

    Müslüman’ın gücünü kıran sebepler nelerdir?
    Yasemin YAŞAR

    Zamanında ve zemininde söylenen sözler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.