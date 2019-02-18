'41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaştı'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ağrı’da, "Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi" tanıtım töreninde konuştu.

Elektrik ve doğal gaz abonelikleri e-Devlet'ten yapılabilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, burada yaptığı konuşmada, "e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmıştır." dedi.

"Tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek"

Oktay, "Bugünden itibaren tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek." ifadesini kullandı.

Oktay ayrıca ''Bürokrasinin azaltılmasını ve kamuda işlerin şeffaf hale getirilmesini sağlayacak e-Devlet sistemini iyi bir noktaya taşıdık. Vatandaşlarımıza, özel sektöre ve kamunun kendi içinde verdiği hizmetlerin çok büyük bir bölümünü e-Devlete entegre ettik. Bugün 511 kurumun 4 bin 261 işlemi e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. e-Devlet sistemi 41 milyonun üzerinde kullanıcı sayısına ulaşmıştır. E- Devlet Versiyon 1.0'ı yüzde 90'ın üzerinde tamamladık. Yıl sonunda ilk versiyonu tamamlayacağız. Önceden ilan ettiğimiz bir olaydı. Biz söz verirsek yaparız. Bugün de yine basit gibi gözüken elektrik, su, doğal gaz ve telefon abonelikleri... Artık bugün itibarıyla tüm abonelik işlemlerinin e-Devlet üzerinden sunulmasına başlıyoruz. Vatandaşlarımız oturdukları yerden internet yoluyla abonelik işlemlerini yapabilecektir. Pilot çalışmalarına başladık ve inşallah bunu tüm illerimize de çok hızlı bir şekilde de yaymış olacağız. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.