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23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Büyüyünce “Veri Bilimcisi” olacağım!

22 Ekim 2018, Pazartesi 22:00
İnternet dolaşımlarındaki veri miktarının artışı bilinen bir vakâ olmakla birlikte veri havuzun gittikçe büyümesiyle yeni nesil iş alanlarını gündeme getirmeye başladı.

Bunlardan en dikkat çeken iş alanı ise ‘Veri Bilimciliği’. 

Belki de ilk defa duyduğunuz veri bilimcilerin neler yaptığı ve bu mesleğin neleri kapsadığı merak edilen bir gerçek… Ama öngörüm Veri Bilimcilerin önemli meslekler arasında sayılacağından yana. Uzmanlar da bu fikrimi teyit ediyorlar.  21. yüzyılda iletişim şeklinin bilim ve teknolojiyle adının anılmasıyla yaşam biçimlerinin değiştiği açıktır. Böyle gelişimsel bir çağın verilerinin korunması ile birlikte verilerin kontrolü, doğru analiz edilmesi ve kullanılması da önemli bir durumdur. 

Milyarlarca bilgi çeşitliliğin bulunduğu teknolojinin içinde veri kavramıyla oluşan bir meslek olan veri bilimciliği çok yakında gözde meslekler arasında yerini alacak.

Büyüyünce ne olacaksın sorularına artık çocuklarımız “Veri Bilimcisi” diyebilecek hale gelecekler. 

Veri Bilimciler aslında çok spesifik çalışırlar, verinin kaynaklarını belirlerken çok titiz çalışır ve bu verileri birleştirir elde edilen sonucu düzenlerler. Veri Bilimciler, veri odaklı uygulamalar geliştirir ve bu uygulamalar sayesinde verilerin çalışmasını sağlarlar.

İnsanoğlunun da verilerinin bulunduğunu göz ardı etmezsek aslında yaratılış itibariyle Veri Bilimciler, fıtri bir meslek olma yolunda ilerlemekteler. Çalıştıkları kurum ve kuruluşların yönetim ve karar alma süreçlerinde de önemli rol oynarlar zira veriler çağımızda oldukça önemli bir konuma sahiptir… Veri depolayan alanlarda çalışan bu bilimcilerin gelecekte geniş bir çalışma alanına sahip olacaktır. 

Böyle olunca meslek grupları içerisinde daha geniş yer kaplayacak olan veri bilimcisi mesleği istatistik ve analiz seven kişilerin severek yapabileceği bir meslektir.

Haber: Selim Said

Etiketler: internet, veri bilmcisi
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