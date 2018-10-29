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29 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Çin'de kurulacak fabrikayla robotlar robot üretecek

29 Ekim 2018, Pazartesi 16:38
Çin'de kurulması planlanan yeni bir robot üretim fabrikasında, robotlar bu sefer insanlar tarafından değil, yine robotlar tarafından üretilecek.

İsviçreli ABB şirketinin Çin'de kurmayı planladığı yeni fabrikada, robotlar, yine robotlar tarafından üretilecek. Şirket, söz konusu yatırım için ayırdığı 150 milyon dolarlık bütçeyle Çin'deki en büyük endüstriyel robot üreticisi olmaya devam ediyor.

ABB'nin Çin'deki robot kamüsüne yakın bir konumda kurulması planlanan fabrikanın 2020 yılının sonunda çalışır hale geleceği öğrenildi. Çin, ABB firmasının ABD'den sonra ikinci pazarı olma özelliğini taşıyor.

'ŞANGHAY HAYATİ ÖNEMDE'

Şirketin Genel Müdürü Ulrich Spiesshofer, konuyla ilgili olarak "Şanghay, ileri teknoloji liderliği için hayati önemde bulunan bir merkez haline geldi" ifadelerini kullandı.

ABB'nin 75 bin metrekarelik bir alanda kurulması planlanan yeni fabrikasında insanların ve robotların yakın bir şekilde güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayan bir yazılım kullanılacağı ve insanlarla yan yana çalışmak üzere tasarlanan YuMi robotlarının da kullanılacağı öğrenildi.

Öte yandan, Çin de robot işgücünü artırmaya devam ediyor. Üretimde robotların kullanımı, çok daha az maliyetle çok daha fazla ürün elde etmek anlamına geliyor.

Sputnik Türkiye

Etiketler: Çin, robot, fabrika, teknoloji
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