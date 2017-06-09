Çin'de tarihi fosil

Çin'de MÖ 145 - 66 milyon yılları arasında yaşadığı tahmin edilen bir timsah fosili ile 6 farklı dinazora ait iskelet parçaları bulundu.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Yenci kentinin Longşan semtinde mayıs ayından bu yana yapılan kazı çalışmalarında birçok fosil ortaya çıkarıldı. Çin Bilimleri Akademisi Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsü uzmanlarından Cin Çangcu, arkeolojik çalışmalarda, bir buçuk metre uzunluğunda iyi korunmuş timsah fosili ve camosaur, iguanodon and ceratopsian adlı dinozor türlerine ait diş, ön uzuv ve kemik parçaları bulunduğunu belirtti. Çin, MÖ 145-66 milyon yılları arasında timsah ve dinozorların bir arada yaşadığını belirterek, kazı çalışmalarında daha fazla fosil türüne ulaşabilmeyi umduklarını söyledi. Çin'de birkaç günce önce de Sıçuan eyaletinin Çıngdu kentinde, aylar süren çalışmalar sonucu 800 yıldır kayıp Fugan Tapınağı bulunmuştu. Ayrıca arkeolojik kazılarda MÖ 1600-285 yıllarında hüküm süren Cou ve Şang Hanedanlıkları dönemine ait 80 antik mezar, Budizm inancıyla ilgili binden fazla tablet ve 500'e yakın heykel açığa çıkarılmıştı. AA

Okunma Sayısı: 543

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.