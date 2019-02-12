Dünya genelinde 44 bin radyo istasyonu bulunuyor

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 44 bin radyo istasyonu bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) verilerinden derlenen bilgilere göre, telefon ve telgrafın ardından 19. yüzyılın sonlarında icat edilen radyo, özellikle dünya savaşları sırasında milyonlarca kişiye haber alma imkanı sağladı.

Daha sonra gelişerek mevcut teknolojilere adapte edilen radyo, dünya genelinde milyonlarca kişinin en önemli haber alma araçlarından biri olmaya devam ediyor.

Radyo hala en güçlü iletişim araçlarından biri

Radyo, özellikle düşük masraflı bir iletişim aracı olması ve bu nedenle en yoksul bölgelerdeki insanlara bile iletişim imkanı sağlaması nedeniyle hala en güçlü iletişim araçlarından biri.

Acil durum ve afet yardımı gibi alanlarda küresel düzeyde önemli rol oynamaya devam eden radyo, toplumların sosyal yaşamı için de önem arz ediyor.

Radyo, özellikle şehir merkezinden uzak, internet ve elektrik erişiminin kısıtlı olduğu yerlerde yaşayan, yoksul ve okuma yazması olmayan kişilere, toplumu ilgilendiren konularda bilgi sunuyor.

Dünya genelinde 44 bin radyo istasyonu var

Verilere göre, dünya genelinde yaklaşık 44 bin radyo istasyonu bulunuyor. Radyo sayısı özellikle Afrika'da hala gazete ve televizyon sayısından fazla olmasıyla dikkati çekiyor. Hanelerin yüzde 80 ile 90'ında radyo bulunan Afrika'da nüfusun büyük bir kısmının temel iletişim aracı olarak radyo ön planda yer alıyor. Tanzanya'da nüfusun yüzde 83'ü, Zambiya'da ise yüzde 85'i haberleri radyodan dinliyor.

Gelişmiş ülkelerde de sanılanın aksine radyo kullanımı eskisi kadar olmasa da hala yaygın.

13 Şubat Dünya Radyo Günü

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından bir iletişim aracı olarak radyonun önemine değinmek ve uluslararası radyo yayıncıları arasındaki etkileşimi artırmak için 13 Şubat Dünya Radyo Günü olarak ilan edildi.

Bu kapsamda her yıl 13 Şubat Dünya Radyo Günü farklı temalarla kutlanıyor.

Bu yıl Dünya Radyo Günü için belirlenen tema ise “diyalog, tolerans ve barış”.

Bu yılın temasıyla radyocuların, göç, kadına karşı şiddet ve yoksulluk gibi mevcut küresel sorunlara yönelik diyaloğu artırarak ve demokratik tartışmalara platform sağlayarak pozitif yönde adımlar atılması hedefleniyor.

UNESCO, 2011’den bu yana hükümetler, sivil toplum, akademi dünyası ve BM kurumlarıyla radyoya ulaşımın artırılması için çalışmalar yürütüyor.