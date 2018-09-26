Engelli genç azmini anlattı: Google burslu ''Azim''

Yürüyemeyen, konuşmakta ve ellerini kullanmakta güçlük çeken Muratcan Çiçek, Google’dan burs kazanarak Amerika’da eğitimine devam ediyor.

Google’dan burs alan “ilk Türk engelli” olduğu belirtilen Muratcan Çiçek, memleketi Keşan’da öğrencilerle bir araya geldi. Doğum sırasında geçirdiği beyin felci sebebiyle serebral palsi hastalığına yakalanıp yürüyemeyen, konuşmakta ve ellerini kullanmakta güçlük çeken Muratcan Çiçek, bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olması sonrası Google’dan burs kazanarak Amerika’da eğitimine devam ediyor. Kaliforniya Üniversitesi’nde yapay zekâ üzerine çalışmalarını sürdüren Çiçek, memleketinde mezun olduğu okulların öğretmenlerinin organizasyonuyla Keşan Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda öğrencilerle bir araya geldi.

Çiçek, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin kendilerine büyük hedefler koymaları gerektiğini söyledi.

Hedeflere ulaşmanın en önemli noktasının çalışmak olduğunu anlatan Çiçek, “Bizler küçük yerde yaşıyoruz. Ailemin de maddî durum yok. Ancak öğrenciler kendilerini küçük görmesinler. İstedikleri zaman her şeyi başarabilirler. Ben öğrenciyken, ailemin maddî durumu nedeniyle ‘büyük işler yapamam’ diye düşünüyordum, ancak çalıştım ve istedim. Öğrencilerin bu yolda engelleri olacaktır. Fakat çalışarak engeller aşılabilir.” dedi.