"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Türkiye'de 2017 yılındaki meteorolojik afetlerin bilançosu

05 Aralık 2018, Çarşamba 13:56
Polonya'nın Katoviçe kentinde düzenlenen BM 24. İklim Konferansı'nda yayımlanan bir raporda, meteorolojik afetlerin 2017'de rekor ekonomik ve sosyal hasara neden olduğu ortaya kondu.

Guterres: Geç olmadan hızlı çözümler bulmak zorundayız

İklim değişikliği nasıl anlatılır?

Deprem musibetine ne kadar hazırız ve Bediüzzaman 'depremler' için ne diyor?

Kalkınma ve çevre örgütü Germanwatch, Polonya'da devam eden konferansta, küresel iklim afetlerini inceleyen ve olası riskleri değerlendiren "Küresel İklim Risk Endeksi" başlıklı raporunu yayımladı.

Örgütün yayımladığı son rapora göre, 2017'de rekor seviyeye ulaşan meteorolojik afetler, 11 bin 500 kişinin ölümüne ve yaklaşık 375 milyar dolarlık hasara neden oldu. Bu nedenle 2017, hava olaylarına bağlı en fazla kaybın yaşandığı yıl olarak tarihe geçti.

Raporda, Porto Riko, Sri Lanka ve Dominik Cumhuriyeti 2017'de aşırı hava olaylarından en çok etkilenen ülkeler olarak öne çıkarken, son 20 yılda ise Honduras, Myanmar ve Porto Riko en çok etkilenen ülkeler arasında ilk sıralara yerleşti.

Türkiye'nin 2017 meteorolojik afet bilançosu

Son 20 yılda aşırı hava olaylarından etkilenen ülkelerin değerlendirildiği raporda, Türkiye'de 2017'de gözlemlenen meteorolojik afetlerin toplamda 1,9 milyar dolarlık ekonomik hasara yol açtığı belirtiliyor. 

Aynı yıl Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 598 iklim afeti gerçekleştiği kaydedilirken, 2017'nin 1940'lardan beri en çok bu tür afetin görüldüğü üç yıldan biri olarak tarihe geçtiği bildirildi.

Tropik kasırgalar

Raporda, Hint, Atlantik ve Pasifik Okyanusunda ortaya çıkan güçlü döner fırtına sistemlerinin tropik kasırgalar olarak adlandırıldığına işaret edilerek, 2017'de, bu kasırgaların milyonlarca insanı etkilediği ve çok sayıda kayıp ve büyük zarara yol açtığı ortaya kondu.

Aynı yılın Atlantik kasırga sezonunun çok etkili bir şekilde yaşandığı, ağustos ve ekim aylarında meydana gelen 10 kasırganın 6'sının büyük olduğu vurgulandı.

Fırtınaların doğrudan etkilediği aşırı yağış, sel ve toprak kaymalarının 2017'de yaşanan kayıpların temel nedeni olduğu belirtilen raporda, 2017'de en çok etkilenen 10 ülkenin 4'ünde tropikal fırtınaların yaşandığı ortaya kondu.

20 yılda hava olayları 526 bin ölüme sebep oldu

Son 20 yılda 11 bin 500 aşırı hava olayının 3,47 trilyon dolarlık hasara ve 526 binin üzerinde ölüme yol açtığı belirtilen raporda, ''Bu afetlerden en çok hasar gören ilk on ülkenin tamamı az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerden oluşuyor. Ancak bu hasarlar sadece gelişmekte olan ülkelerle sınırlı değil. Örneğin tropik kasırgalar geçtiğimiz yıl sadece ABD'de 173,8 milyar dolar ekonomik hasar verdi." ifadesine yer verildi.

En çok geri kalmış ülkeler etkileniyor

1998 ile 2017 arasında iklim değişikliklerinden en çok etkilenen 10 ülkeden 8'inin düşük ya da düşük-orta gelire sahip gelişmekte olan ülkeler olduğuna dikkati çekilen raporda, sanayileşmiş ve gelişmiş ülkelerin de artık iklim etkileriyle başa çıkmak için daha fazla çaba göstermek zorunda kaldıklarına değinildi.

Raporda, 24. İklim Konferansı'nda Paris İklim Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için oluşturulacak yol haritasının önemine işaret edilerek, özellikle bu toplantı süresince, iklim değişikliklerinin sebep olduğu afet ve felaketlere ve sonuçlarına daha fazla yer verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Bu yıl 14. raporunu iklim konferansı kapsamında paylaşan Germanwatch, Bonn ve Berlin'deki merkezlerinde, sürdürülebilir küresel kalkınma, Kuzey-Güney eşitliğini ve geçim kaynaklarının korunmasına ilişkin aktif çalışmalar yürütüyor.

Kuruluş, ülkelerin sel, kuraklık, kasırga gibi hava olaylarına bağlı tabii afetler karşısında uğradıkları sosyal ve ekonomik kayıpları araştıran kurum, her yıl düzenli olarak rapor yayımlıyor.

24. İklim Konferansı

Polonya'da 200 ülkeden fazla devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 20 binin üzerinde katılımcının iştirak ettiği 2 hafta sürecek konferans, 2015'de Fransa'nın Paris kentide kararlaştırılan İklim Anlaşması'nın maddelerinin uygulanması için yapılacak görüşmeleri kapsıyor.

AA

Etiketler: meteoroloji, hava durumu, afet, musibet
Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'de 2017 yılındaki meteorolojik afetlerin bilançosu

    'Ölümcül bir hal aldı'

    Meteoroloji'den Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında önemli gelişme

    Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda olacak

    TCMB'den 'dalgalı döviz kuru' açıklaması

    MSB: Sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatıldı

    Kuvvet ‘Hak'ta olmalı

    Suud'dan Katar'a dikkat çeken davet

    Bekçiler geldi, asayiş arttı

    OHAL kalktı, yurt dışı yasağı kalkmadı

    Alım gücü düşüyor, işsizlik artıyor

    Macron artık seçilemez

    Çavuşoğlu: Türkiye NATO'dan her konuda dayanışma bekliyor

    Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham: Prens Selman bitmiş durumda

    Rusya'dan ABD'ye nükleer anlaşma cevabı gecikmedi

    Sarı yelekliler memnun kalmadı: Yapamıyorsa tekrar sandığa götürsün

    İngiltere hükümeti Parlamento'daki oylamayı kaybetti

    BM: Dünyada 132 milyon kişi yardıma muhtaç

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL kalktı, yurt dışı yasağı kalkmadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıda gecikmeli ve acı tesbitler
    Genel

    Bekçiler geldi, asayiş arttı
    Süleyman KÖSMENE

    Kutsal geceler bid’at midir?
    Genel

    Kuvvet ‘Hak'ta olmalı
    Mustafa ORAL

    İsmailler ve İbrahimler (İsmail Fakazlı (1913-2014)
    Genel

    TCMB'den 'dalgalı döviz kuru' açıklaması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Suud'dan Katar'a dikkat çeken davet
    Risale-i Nur'dan

    Kuvvetinizi ihlâsta ve hakta bilmelisiniz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.