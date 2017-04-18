Twitter hesabınızı güvenilir kullanmanın 10 yolu

Sosyal medyanın birçok platformunda paylaştıklarınızın içeriği kadar önemli olan başka bir konu da hesabınızın güvenli bir şekilde korunabilmesidir.

Dünyanın en önemli sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter’da hesabınızı güvenli hale getirmek için önlemleri ne kadar sıkı tutarsanız tehlikeli kişilere karşı da o denli güçlü olabilirsiniz.

Güçlü bir şifreye sahip olmak, tanımadığınız linkleri asla tıklamamak ve gerçek olmayan bir twitter hesabından gelen epostaları açmamak bu önlemlerden sadece bazıları.

Twitter’ı güvenle kullanmanın 10 güvenli yolunu sizler için bir araya getirdik.

1. Şifreniz güçlü olsun: Bir hesap oluşturmanın ilk adımı güvenlikli bir şifre oluşturmaktır. Şifreyi; ardışık numaralar, ardışık harfler veya doğum gününüz gibi bulunması kolay bilgilerden kesinlikle seçmeyin. Diğer sitelerde kullanmadığınız, rakam ve harf içeren en az 10 karakter uzunluğunda bir şifre oluşturmak en iyisidir. Şifrenizi de hiçbir surette başkasına söylemeyin. Güvenli bir yerde saklayın.

2. Şifrenizi unutursanız: Bu tabii ki mümkün; Hesap ayarlarınızda “Şifremi sıfırlamak için kişisel bilgilerimi iste” bölümünü seçerseniz, şifrenizi unuttuğunuzda sıfırlamak için e-posta adresinizi veya telefon numaranızı girmeniz istenir.

3. Doğru Twitter adresinden giriş yapın: Twitter’a https://twitter.com veya https://twitter.com/login adreslerinden giriş yaptığınızdan emin olun.

4. Tanımadığınız linkleri asla tıklamayın: Hesabınızı ele geçirmek isteyenler, Twitter kullanıcı adınızı, e-posta adresinizi veya telefon numaranızı almak için sizi kandırmaya çalışır. Hesabınıza spam bir link gönderip tıklamanızı isteyebilirler. Siz Twitter’a girdiğinizi sanırsınız ancak bilgileriniz başkalarındadır. Gerek e-mailinize gerekse Direkt Mesaj’a (DM) gelen tuhaf linklere tıklamayın.

5. Giriş onaylama ile sağlama alın: Bu bölüm, hesabınıza ek güvenlik sağlar. Twitter hesabınıza sadece sizin eriştiğinizden emin olmanıza yardımcı olmak için ikinci bir denetim yolu sunar. Hesap ayarlarından bu denetimi aktif hale getirebilirsiniz.

6. Asla size şifrenizi sormayız: Twitter asla sizden e-posta, DM veya yanıt ile şifrenizi istemez. Hesabınızın kimlik hırsızlığına uğradığından veya ele geçirildiğinden şüphelenirsek hacker’ın hesabınızı kötüye kullanmasını engellemek amacıyla şifrenizi sıfırlayabiliriz. Bu durumda size e-posta ile twitter.com şifre sıfırlama bağlantısı göndeririz. Şifrenizi unutursanız https://twitter.com/account/begin_password_reset üzerinden kendiniz sıfırlayabilirsiniz.

7. Farklı bir cihazdan mı girdiniz? Hesabınıza yeni bir cihazdan ilk kez girdiğinizde size ek bir güvenlik olarak e-posta ile bildirimde bulunuruz. Bu e-postalar, sadece iOS ve Android için Twitter, twitter.com ve mobil web üzerinden giriş yaptığınızda iletilir.

8. Tarayıcınızın güncel mi?: Twitter’ı kullandığınız tarayıcınızın en güncel sürümde olduğundan emin olun. Ayrıca genellikle belirli güvenlik tehditlerine karşı yayınlanan yamalarla güncel tutmayı ihmal etmeyin.

9. Üçüncü partiler uygulamaları dikkatli seçin: Twitter’da dış geliştiriciler tarafından Twitter hesaplarınızla kullanmanız için geliştirilmiş pek çok 3. parti uygulama bulunur. 3. parti uygulamanın Twitter hesabınıza erişmesine izin vermek istiyorsanız, bunu yalnızca Twitter’ın OAuth metodunu kullanarak yapmanızı öneririz. OAuth güvenli bir bağlantı yöntemidir; Twitter kullanıcı adı ve şifrenizi 3. partiye vermenizi gerektirmez. Kullanıcı adı ve şifrenizi başka birine verdiğinizde hesabının kontrolü tamamen o kişide olur ve sizi hesaptan atabilir veya hesabınızın askıya alınmasına neden olacak eylemler gerçekleştirebilir.

10. Hacklendiğinizden emin misiniz?: Tüm bunlara karşın hesabınızın ele geçirildiğinden eminseniz ve kimlik hırsızlığına maruz kaldığınızı düşünüyorsanız, hızlıca şifrenizi değiştirin ve Hesabım ele geçirildi bilgilendirme metnindeki talimatları uygulayın.