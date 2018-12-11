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11 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

Yıldızlararası bölgeye ulaştı: Voyager 2'nin gönderdiği veriler Dünya'ya 17 saatte ulaşıyor

11 Aralık 2018, Salı 15:09
NASA tarafından 1977'de kainat kitabını okumak ve keşfetmek çalışmaları doğrultusunda uzaya gönderilen Voyager 2, yaklaşık 41 yıllık uzay serüveninin ardından yıldızlararası bölgeye ulaştı.

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ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) internet sitesinde yer alan açıklamada, 1977'de uzaya gönderilen ve şu anda dünyanın yaklaşık 11 milyar mil (17 milyar kilometre) uzağında olan Voyager 2 misyonunun Güneş Sistemi'ne veda ederek yıldızlararası bölgeye ulaştığı duyuruldu. 

Güneş Sistemi'nden 5 Kasım'da çıktığı belirlenen Voyager 2'nin, yıldızlararası bölgeye ulaşan insan yapımı 2'nci araç olduğu belirtildi.

Voyager 2'den birkaç hafta sonra uzaya fırlatılan Voyager 1 ise 2012'de bu bölgeye ulaşmıştı.

Asıl amaç Jüpiter ve Satürn'den fotoğraf çekmekti

Voyager 1 ve Voyager 2'nin asıl amacı, Jüpiter ve Satürn'ün çevresinde dolaşıp fotoğraf göndermekti.

Uzay araçları, bilim adamlarının Jüpiter'in uydusu İo üzerindeki yanardağları, Jüpiter'in ayı Europa'nın buzla kaplı yüzeyi altındaki okyanusu ve Satürn'ün ayı Titan'daki metan yağmurunu keşfetmesine yardımcı oldu.

Voyager 2 daha sonra Uranüs ve Neptün'e doğru ilerlerken, Voyager 1 ise Satürn'ün yerçekiminin etkisiyle Güneş Sistemi'nin kıyısına doğru uzaklaşmaya başladı.

Veriler Dünya'ya 17 saatte ulaşıyor

Dünyadan milyarlarca kilometre uzakta olan Voyager 1'in gönderdiği veriler, Dünya'ya 17 saatte ulaşıyor. Nükleer güçle çalışan Voyager 1 ve Voyager 2'nin üzerindeki kameralar ise uzun süre önce kapatıldı.

Toplam 983 milyon dolara mal olan uzay araçlarının üzerinde, manyetik alanlar ve kozmik ışınları incelemek için 5 farklı araç bulunuyor.

Voyager 1 ve Voyager 2 aynı zamanda 116 fotoğraf, aralarında Dünya'dan sesler, Louis Armstrong, Beethoven ve Navajo kabilesinden şarkıların bulunduğu CD'ler ile Doğu Çin'deki Amoy dilinde ''Uzaydaki dostlarımız, nasılsınız? Vaktiniz olursa bize ziyarete gelin'' mesajı taşıyor.

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Etiketler: nasa, voyager, kainat kitabı
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