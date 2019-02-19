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20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Yüzde 73’ü online tehdide maruz kalıyor

19 Şubat 2019, Salı 01:46
Bütün dünyada bu yıl 5 Şubat’ta kutlanan Uluslararası İnternet Günü’nde insanları daha güvenli bir internet için bir araya gelmeye ve dijital nezaket sergilemeye dÂvet eden Microsoft, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 22 ülkede “Dijital Nezaket Araştırması gerçekleştirdi.

Bütün dünyada bu yıl 5 Şubat’ta kutlanan Uluslararası İnternet Günü’nde insanları daha güvenli bir internet için bir araya gelmeye ve dijital nezaket sergilemeye dâvet eden Microsoft, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 22 ülkede “Dijital Nezaket Araştırması” gerçekleştirdi. Araştırma, Türkiye’de internet kullanımı açısından ilgi çekici sonuçlara sahip. Sonuçlara göre, Türkiye’de 18-38 yaş aralığındaki Y kuşağının yüzde 73’ü online tehditlere maruz kalıyor. Araştırmanın yürütüldüğü ülkelerde ise bu oran yüzde 60. Türkiye’deki internet kullanıcılarının karşı karşıya geldiği en büyük tehditler, cinsel muhtevalı istenmeyen mesaj almak, saldırgan kişi olarak adlandırılmak ve yalan haberlerle kandırılmak olarak sıralanıyor.

“Dijital Nezaket Araştırması”

Özellikle çocuklar ve gençler arasında teknolojinin daha güvenli ve daha sorumlu bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek için organize edilen Güvenli İnternet Günü’nü desteklemek için Microsoft, 2004 yılından beri çeşitli faaliyetlerle güvenli internet kullanımına katkılar sunuyor. Microsoft bu kapsamda 3 yıldır, online davranışlar ve etkileşimler hakkında internet kullanıcılarının tutum ve algılarını inceleyen “Dijital Nezaket Araştırması” (Digital Civility Index/DCI) yürütüyor. 

Bu yıl, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 22 ülkenin dâhil olduğu araştırma, İnternet kullanımı konusunda fertlerin yaşadığı riskler, tehditler, etkileşimler ve saldırgan davranışlar konularında önemli bilgiler sunuyor. 13-17 yaşlarındaki gençler ve 18-74 yaşları arasındaki yetişkinler ile yapılan görüşmelerden alınan sonuçları ihtiva ediyor. Araştırmada kullanıcıların karşılaştıkları risklerin çeşidine ve sıklığına göre puanlama yapılıyor. Buna göre, geçen yıla göre 2 sıra yükselen Türkiye, 22 ülke arasında 71 puanla 14’üncü konumda yer aldı. Birinci sırada ise 50 puanla İngiltere bulunuyor.

Türkiye’de, gençler ailelerinden yardım istemekten çekiniyor

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de Y kuşağındaki internet kullanıcılarının yüzde 73’ü online tehditlere maruz kalıyor. Online risklerin hedefi olan kişilerin açıklamalarına göre, bu tehditler sıklıkla tanıdıklar, arkadaşlar veya aile fertleri tarafından gerçekleştiriliyor. Bu tehditler geçen yıla göre 9 puan artarak yüzde 27 olarak gerçekleşti. Ankete katılan kadınların bu tarz tehditlere erkeklerden daha yüksek oranda maruz kaldığı görülüyor. Türkiye’deki kullanıcılar ayrıca, online saldırıları dünya geneline göre daha şiddetli yaşıyor. Dünya genelinde bu oran yüzde 28 iken Türkiye’de internet kullanıcılarının yüzde 33’ü şiddet muhtevalı saldırılara maruz kalıyor. Online bir saldırı karşısında gençlerin ailelerinden yardım isteme oranı dünya genelinde yüzde 42 iken Türkiye’de bu oran yüzde 32. Başka bir yetişkinden yardım isteme konusunda da Türkiye, yüzde 28 olan dünya ortalamasının gerisinde kalarak, ancak yüzde 20 oranını yakalıyor.

Tehditlerin yüzde 28’i, tanıdık çevreden ve akrabalardan geliyor

Türkiye’deki en yaygın istenmeyen online temas türleri, rahatsız edici veya müstehcen muhteva almak ile uygunsuz ve ferdî bilgi toplama girişimlerinde bulunmak olarak öne çıkıyor. Bu girişimlerin oranı dünya genelinde yüzde 33 iken Türkiye’de bu oran yüzde 41. İnternet kullanıcılarının karşılaştığı tehditlerin yüzde 62’si yabancılardan, yüzde 28’i ise tanıdık çevrelerden geliyor. Dünyada ve Türkiye’de bu tip online risklerle karşılaşanlar, yabancılara olan güvenini kaybediyor, daha stresli bir hayat yaşamaya başlıyor, uyku düzenini kaybediyor ve sosyal medya, blog ya da forumlara daha az giriyor. 

4 TEMEL İLKE

Microsoft Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Aslı Arbel konuyla ilgili olarak: “Teknoloji yaygınlaştıkça insanların internet üzerinden birbiriyle kurdukları etkileşim de artıyor. İnsan odaklı bir teknoloji şirketi olarak, herkesin dijital ortamda nezaket kurallarını ve ahlâk kavramlarını göz önünde bulundurarak hareket etmesini temenni ediyoruz. Bu sebeple, Güvenli İnternet Günü’nde, dünyanın dört bir yanındaki insanları dijital nezaketi benimsemeye ve online ortamda birbirlerine saygılı davranmaya dâvet ediyoruz. 3 yıldır 20’den fazla ülkede gerçekleştirilen Microsoft Dijital Nezaket Araştırmamız 4 temel ilkeye dayanıyor: Başkalarına sana davranılmasını istediğin gibi davran, Farklılıklara saygı göster, cevap vermeden önce düşün ve haksızlığa uğradığında harekete geç. Bu ilkeler doğrultusunda gelişen bir dijital ortamda insanların ve kurumların birbirine olan güvenlerini kaybetmeden daha fazlasını başarabileceğine inanıyoruz.” dedi. 

Etiketler: çocuk eğitimi, sosyal medya, internet
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